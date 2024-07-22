1,5 yılda 87 kilo vererek 63 kiloya düştü! Ameliyatsız nasıl kilo verdiğini tek tek anlattı

Deniz Yalabık, "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programında cerrahi müdahale olmadan 90 kilo vermesinin detaylarını paylaştı. İşte kilo verme sürecinin önemli adımları...
Deniz Yalabık, "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programında cerrahi müdahale olmadan 90 kilo vermesinin detaylarını paylaştı. İşte kilo verme sürecinin önemli adımları...
İŞTE ZAYILFAMAK İÇİN 5 ÖNEMLİ ADIM
Kendini Tanıma: Kilo verme sürecine başlamadan önce kan değerlerinizi kontrol ettirerek vücudunuzun ihtiyaçlarını öğrenin. Vitamin ve mineral eksiklikleri, hormon dengesizlikleri gibi sorunlar kilo vermeyi zorlaştırabilir.
Doğru Beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Doğru porsiyon kontrolü ile besinleri tüketmek önemlidir. Diyetisyenle çalışarak vücut analizi yaptırın ve kişisel beslenme planı oluşturun.
Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak kilo verme sürecinde büyük bir rol oynar. Hem kas kütlesini korur hem de metabolizmayı hızlandırır. Uzun vadeli kilo kaybı için egzersiz şarttır.
Psikolojik Destek ve Motivasyon: Kilo verme sürecinde motivasyon çok önemlidir. Küçük hedefler koyarak başarıya ulaşın ve kendinizi ödüllendirin. Eleştirileri dikkate almayın ve hedeflerinize odaklanın.
Ödem ve Besin İntoleransı: Ani kilo artışları ve ödem sorunları besin intoleranslarından kaynaklanabilir. Alerji testleri yaptırarak intoleranslarınızı öğrenin ve bu besinlerden kaçının.
Deniz Yalabık 2,5 yıl önce tartıya çıktı ve 150 kilo olduğunu görünce hemen rejime başladı. Bıçak altına yatmadan, diyetisyene gitmeden 1,5 yılda 87 kilo vererek 63 kiloya düştü. Yalabık, "Tartıda 150 kiloyu görünce ya kilolarım beni yenecek ya da ben kiloyu yeneceğim dedim. Kararlı hareket ettim, sağlam adımlarla ilerledim" dedi. 18 yaşında kansere yakalanan Yalabık, kendini yemeklere vererek kilo aldı. Sabahları 1 yumurta, zeytin, peynir; ara öğünde sebze tüketti.
DENİZ YALABIK'IN BESLENME DÜZENİ