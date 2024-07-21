66 yaşındaki Banu Alkan’ın gençlik sırrı ne? Yeşilçam’ın Afrodit’i her akşam yüzüne bunu sürüyormuş! ’Yıllara meydan okuyor’

Anti-enflamatuar Özellikler: Zeytinyağı, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellik, özellikle akne veya egzama gibi cilt sorunları olan kişiler için faydalı olabilir.

Cilt Onarıcı: Zeytinyağı, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve yara izlerinin iyileşmesini hızlandırabilir. Aynı zamanda, güneş yanıkları gibi cilt hasarlarını hafifletebilir.