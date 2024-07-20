Gönül Dağı’nın temellerini sarsacak ayrılık! Başrol oyuncusu gidiyor, yerine de...

Gönül Dağı'nın hayranlarını derinden sarsacak bir ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın, 5. sezonun sonunda projeden ayrılacağı iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Henüz resmi bir açıklama gelmezken Atan'ın bu ani kararı hayranları arasında şaşkınlık ve üzüntü yarattı.
SÜRPRİZ AYRILIK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Berk Atan, ailesinden ve İstanbul'daki hayatından uzak kalmak istemediği için böyle bir karar almış olabilir.
Kulislerde konuşulanlar ise, Taner karakterini canlandıran Atan'ın ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek ve onlardan ayrı kalmamak adına dizinin yeni sezonunda yer almayı düşünmediği yönünde.