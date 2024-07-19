Yalı Çapkını’nda seyirciyi çılgına döndürecek veda kararı! Hikaye komple değişiyor

YENİ SEZONDA SEYİRCİYİ NELER BEKLİYOR? Eğer Buçe Buse Kahraman diziye veda ederse, Yalı Çapkını'nın hikayesinde büyük bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Kahraman'ın canlandırdığı Pelin karakterinin diziden çıkışı, diğer karakterler ve senaryo üzerinde nasıl bir etki bırakacak? Tüm bu sorular, dizinin yeni bölümleriyle cevap bulacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR Son bölümde Pelin'in hastalığı açığa çıkarken Seyran bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ferit'in Kont Ziya'dan aldığı tavsiyelerle bambaşka bir karaktere bürünmesi, Seyran'ı rahatsız eder ve Halis Ağa'ya durumu bildirir.

Bu, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı bir çatışmanın eşiğine getirir. Halis Ağa'nın büyük sürprizi ise herkesi derinden etkilerken, Seyran yaşam ve ölüm arasında gidip gelir.