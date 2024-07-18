Teşkilat’tan ayrılan iki ismin yeni adresi belli oldu! Bu kez bambaşka rollerle geliyorlar

Son olarak Ezgi Eyüboğlu, dizide Demir'in iş ortağı ve aynı zamanda aşk hikayesinin büyük bir engeli olan Defne Altınöz karakterini canlandıracak.

Eyüboğlu'nun katılımıyla kadro daha da güçlenirken karakterin hikayeye katacağı derinlik ve çekişme izleyicilerin dikkatini çekecek.

HİKAYE NASIL OLACAK? Dizide Demir ve Nazlı arasında filizlenen aşk hikayesi Defne'nin de dahil olmasıyla karmaşık bir hal alıyor.

Defne'nin varlığı, hikayeye yeni bir boyut kazandırırken dramatik tema etrafında gelişen olaylar izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

ÇEKİMLER YAKINDA BAŞLIYOR Dizinin çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. Dizinin kadrosu yavaş yavaş belli olurken projenin nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu.