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Teşkilat'tan ayrılan iki ismin yeni adresi belli oldu! Bu kez bambaşka rollerle geliyorlar

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılan iki isim yepyeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Henüz ismi belli olmayan diziden gelen bilgilere göre hikaye Demir, Defne ve Nazlı karakterlerinin etrafında şekillenecek. Teşkilat dizisinden iki ismin birden bu projeye dahil olması izleyicileri heyecanlandırıyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 13:41 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 13:41
Teşkilat’tan ayrılan iki ismin yeni adresi belli oldu! Bu kez bambaşka rollerle geliyorlar

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Teşkilat dizisinden ayrılan iki önemli isim yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz adı açıklanmayan dizinin konusu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük bir merakla bekleniyor.

DETAYLAR BELLİ OLUYOR

Adı henüz belli olmayan dizinin başrollerinde Ebru Şahin'in yanı sıra önemli isimler yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapıma son zamanların popüler dizisi Teşkilat'tan tanıdığımız önemli isimlerden Murat Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler de katıldı.

Son olarak Ezgi Eyüboğlu, dizide Demir'in iş ortağı ve aynı zamanda aşk hikayesinin büyük bir engeli olan Defne Altınöz karakterini canlandıracak.

Eyüboğlu'nun katılımıyla kadro daha da güçlenirken karakterin hikayeye katacağı derinlik ve çekişme izleyicilerin dikkatini çekecek.

HİKAYE NASIL OLACAK?

Dizide Demir ve Nazlı arasında filizlenen aşk hikayesi Defne'nin de dahil olmasıyla karmaşık bir hal alıyor.

Defne'nin varlığı, hikayeye yeni bir boyut kazandırırken dramatik tema etrafında gelişen olaylar izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

ÇEKİMLER YAKINDA BAŞLIYOR

Dizinin çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. Dizinin kadrosu yavaş yavaş belli olurken projenin nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu.

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