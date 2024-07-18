Selahattin Paşalı ve Hazal Kaya geri dönüyor! Pera Palas’ta gece yarısı 2. sezon tarihi az önce duyuruldu

Sonuçları itibariyle başarılı olsa da Hazal Kaya 'nın sosyal medyada büyük bir eleştiri girdabının içine sürüklendiği Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezonu, 12 Eylül'de izleyicilerle buluşacak .Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı 'nın da kadrosunda yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, sürükleyici bir hikayeye sahip.

Dizinin ikinci sezonunda; Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden ve Tülin Özen gibi sevilen isimler ile birlikte sürpriz karakterler de yer alacak. Esra'nın annesini bulmak üzere bu kez 1941'e giden Esra ve Ahmet, zamanda yeni bir karışıklığa neden olurken; aşkının izini süren Halit'in beklenmedik gelişi, işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir.

Zamanda yepyeni bir yolculuk ve heyecan dolu anlarla Pera Palas'ta Gece Yarısı, 2. sezonuyla tüm dünya ile aynı anda 12 Eylül'de sadece Netflix'te izleyicilerle buluşacak.