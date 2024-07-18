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Selahattin Paşalı ve Hazal Kaya geri dönüyor! Pera Palas'ta gece yarısı 2. sezon tarihi az önce duyuruldu

"Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezon tarihi sonunda belli oldu! Selahattin Paşalı ve Hazal Kaya'nın muhteşem performanslarıyla adından söz ettiren dizi, yeni sezonuyla izleyicilerini bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İlk sezonun ardından büyük bir hayran kitlesi edinen dizinin, 2. sezonda daha da heyecan verici ve gizem dolu olaylarla karşımıza çıkması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 22:20 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 22:20
Selahattin Paşalı ve Hazal Kaya geri dönüyor! Pera Palas’ta gece yarısı 2. sezon tarihi az önce duyuruldu

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Selahattin Paşalı ve Hazal Kaya geri dönüyor! İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezon tarihi az önce duyuruldu.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ilk sezonunun yayınlanmasının ardından Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli Netflix dizisindeki performansı nedeniyle büyük eleştiri almıştı.

2022 yılının başlarında izleyicilerle buluşmasının ardından diziye yönelik büyük bir eleştiri kampanyası yapıldı. Ancak projenin, özellikle de Netflix'in dünya çapındaki birçok farklı bölgede önemli başarılar elde etmesi, bu eleştirilerin ne kadar haklı olduğuna yönelik bir sorgulama yapılmasına da neden oldu.

Sonuçları itibariyle başarılı olsa da Hazal Kaya'nın sosyal medyada büyük bir eleştiri girdabının içine sürüklendiği Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezonu, 12 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın da kadrosunda yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, sürükleyici bir hikayeye sahip.

Dizinin ikinci sezonunda; Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden ve Tülin Özen gibi sevilen isimler ile birlikte sürpriz karakterler de yer alacak. Esra'nın annesini bulmak üzere bu kez 1941'e giden Esra ve Ahmet, zamanda yeni bir karışıklığa neden olurken; aşkının izini süren Halit'in beklenmedik gelişi, işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir.

Zamanda yepyeni bir yolculuk ve heyecan dolu anlarla Pera Palas'ta Gece Yarısı, 2. sezonuyla tüm dünya ile aynı anda 12 Eylül'de sadece Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

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