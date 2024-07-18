Jayden Oosterwolde'nin sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! Amaka Enem güzelliğiyle büyüledi! "Yengem bu nedir ya..."

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Jayden Oosterwolde ve sevgilisi Amaka Enem, katıldıkları bir davette tarzlarıyla dikkat çekti. Amaka Enem, zarif elbisesi ve doğal makyajıyla göz kamaştırırken, Jayden Oosterwolde şık takım elbisesiyle mükemmel bir uyum sağladı. Çiftin uyumu ve birbirlerine olan sevgisi, hayranları tarafından övgüyle karşılandı.