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Yalı Çapkını'ndan gitti, bambaşka bir diziyle el sıkıştı! Meşhur isimden sürpriz karar

Yalı Çapkını 73. bölüm sezon finali ile izleyicileri şok eden bir finalle ekranlara veda etti. Dizinin yeni sezonunda yaşanacak en büyük değişimlerden biri de kadroda olacak. Sevilen karakterlerle vedalaşmaya hazır olun! Peki, Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda kimler yer alacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 14:02 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 14:02
Yalı Çapkını’ndan gitti, bambaşka bir diziyle el sıkıştı! Meşhur isimden sürpriz karar

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Yalı Çapkını dizisinin 73. Bölüm sezon finali, izleyiciyi şok üstüne şok bıraktı. Ancak asıl şoklar henüz gelmedi! Dizinin yeni sezonunda, büyük değişiklikler yaşanacak ve kadro neredeyse tamamen yenilenecek.

Özellikle iki başarılı oyuncunun ayrılık haberi, izleyicilerde büyük üzüntü yarattı.

Güzel oyuncu Beril Pozam, dizinin yeni sezonunda yer almayacak. Aynı zamanda, dizinin sevilen karakteri Şehmus'u canlandıran Turgut Tunçalp de ekibe veda etti.

Turgut Tunçalp'in, OGM Pictures'ın yeni bir projesinde yer alacağı iddia ediliyor.

Bu da, oyuncunun Yalı Çapkını'ndan ayrılışının yeni bir projeye geçişle alakalı olduğunu düşündürüyor.

Yalı Çapkını'nın üçüncü sezonunun Ağustos ayında çekimlerine başlanması bekleniyor.

Dizinin yeni sezonunda, hikaye tamamen yenilenecek ve yeni karakterler de ekrana gelecek. Bu da, dizinin yeni sezonda tamamen farklı bir hava kazanacağının sinyallerini veriyor.

Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda hangi oyuncular yer alacak ve hikaye nasıl şekillenecek, merakla bekleniyor.

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