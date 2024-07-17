Yalı Çapkını’ndan gitti, bambaşka bir diziyle el sıkıştı! Meşhur isimden sürpriz karar

Turgut Tunçalp'in, OGM Pictures'ın yeni bir projesinde yer alacağı iddia ediliyor.

Bu da, oyuncunun Yalı Çapkını'ndan ayrılışının yeni bir projeye geçişle alakalı olduğunu düşündürüyor.

Yalı Çapkını'nın üçüncü sezonunun Ağustos ayında çekimlerine başlanması bekleniyor.

Dizinin yeni sezonunda, hikaye tamamen yenilenecek ve yeni karakterler de ekrana gelecek. Bu da, dizinin yeni sezonda tamamen farklı bir hava kazanacağının sinyallerini veriyor.

Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda hangi oyuncular yer alacak ve hikaye nasıl şekillenecek, merakla bekleniyor.