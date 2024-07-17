Kızılcık Şerbeti’ne ’kötü kaynana’ geliyor! Yaprak Dökümü’nün yıldızı kadroda! Pembe’nin rakibi olacak

1. Pembe'nin "Kayınvalide" Kabusu Başlıyor! Düşünsenize, daha Fatih'le yeni yeni bir düzen oturtmaya çalışan Pembe, şimdi de dişli bir rakiple karşı karşıya! Hele bir de anneanne, Görkem'in kazasında Pembe ve Fatih'i suçlamaya başlarsa? İşte o zaman kıyamet kopar!

2. Ünallar Konağı'nda Taht Savaşları: Anneannenin gelişiyle, Ünallar Konağı'nda adeta bir güç mücadelesi başlayabilir. Yıllardır evin hanımlığını kimseye kaptırmayan Pembe Hanım, şimdi yerini korumak için çetin bir savaşa girişmek zorunda kalabilir.

3. Aşk Üçgenine "Anneanne" Müdahalesi: Görkem'in iyileşme sürecinde Fatih'le arasında bir yakınlaşma olması, anneannenin hiç hoşuna gitmeyebilir.

Ya Fatih'e karşı yeni bir intikam planı kurarsa? Yoksa daha da kötüsü, torununu kullanarak Fatih ve Pembe'nin arasını bozmaya çalışırsa?

Kısacası, Kızılcık Şerbeti'ne "Güler Ökten" fırtınası geliyor ve anlaşılan o ki, bu fırtınadan kimse yara almadan çıkamayacak! Yeni sezon, aile kavgaları, entrikalar ve beklenmedik ittifaklarla dolu bomba gibi bir sezona hazır olun!