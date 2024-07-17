Kızılcık Şerbeti’ne ’kötü kaynana’ geliyor! Yaprak Dökümü’nün yıldızı kadroda! Pembe’nin rakibi olacak

Görkem'in talihsiz kazasıyla sarsılan Ünallar Ailesi'ni, yeni sezonda daha da çalkantılı günler bekliyor. Çünkü dedikodular doğruysa, konağa bomba etkisi yaratacak bir isim geliyor: Yaprak Dökümü'nün başrollerinden Güler Ökten!
Görkem'in talihsiz kazasıyla sarsılan Ünallar Ailesi'ni, yeni sezonda daha da çalkantılı günler bekliyor. Çünkü dedikodular doğruysa, konağa bomba etkisi yaratacak bir isim geliyor: Yaprak Dökümü'nün başrollerinden Güler Ökten!
Kulislerde konuşulanlara bakılırsa, Ökten'in canlandıracağı karakter, eski Türk filmlerindeki "kötü kaynana" klişesini aratmayacak cinsten. Hatta bazıları, rolün Ökten'in daha önce Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği, gelinine hayatı zindan eden Nurdan Hanım'ı bile geride bırakacağını fısıldıyor.
Peki, bu gizemli anneannenin gelişi, Kızılcık Şerbeti'nin dengelerini nasıl etkileyecek? İşte sizin için kurguladığımız bazı senaryolar...
1. Pembe'nin "Kayınvalide" Kabusu Başlıyor!
Düşünsenize, daha Fatih'le yeni yeni bir düzen oturtmaya çalışan Pembe, şimdi de dişli bir rakiple karşı karşıya! Hele bir de anneanne, Görkem'in kazasında Pembe ve Fatih'i suçlamaya başlarsa? İşte o zaman kıyamet kopar!
2. Ünallar Konağı'nda Taht Savaşları:
Anneannenin gelişiyle, Ünallar Konağı'nda adeta bir güç mücadelesi başlayabilir. Yıllardır evin hanımlığını kimseye kaptırmayan Pembe Hanım, şimdi yerini korumak için çetin bir savaşa girişmek zorunda kalabilir.
3. Aşk Üçgenine "Anneanne" Müdahalesi:
Görkem'in iyileşme sürecinde Fatih'le arasında bir yakınlaşma olması, anneannenin hiç hoşuna gitmeyebilir.
Ya Fatih'e karşı yeni bir intikam planı kurarsa? Yoksa daha da kötüsü, torununu kullanarak Fatih ve Pembe'nin arasını bozmaya çalışırsa?
Kısacası, Kızılcık Şerbeti'ne "Güler Ökten" fırtınası geliyor ve anlaşılan o ki, bu fırtınadan kimse yara almadan çıkamayacak! Yeni sezon, aile kavgaları, entrikalar ve beklenmedik ittifaklarla dolu bomba gibi bir sezona hazır olun!