Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’uydu! Yeni dizisinde gören tanıyamayacak! Kayra Zabcı...

Kayra Zabcı'nın yeni dizisi belli oldu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Zabcı, Kod adı "Mazi" olan ve yeni adı "Rengi Gül" olarak değiştirilen dizinin başrolünde yer alacak.