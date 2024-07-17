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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’uydu! Yeni dizisinde gören tanıyamayacak! Kayra Zabcı...

Kod adı “Mazi” olarak tanıtıldıktan sonra yeni adı “Rengi Gül” olarak değiştirilen dizinin başrolünde Kayra Zabcı yer alacak. Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u olarak tanınan Zabcı, bu yeni dizide "Yasemin" karakterini canlandıracak. Çekimleri yarın ( 18 Temmuz 2024 ) İstanbul’da başlayacak olan dizi büyük ilgi çekiyor.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 23:42 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 23:42
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’uydu! Yeni dizisinde gören tanıyamayacak! Kayra Zabcı...

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Dizinin yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir oturacak. Nilgün Kasapbaşoğlu "Münevver", Emir Gülsever "Burak", Doğaç Gözüdeli "Kerem" karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. "Rengi Gül" dizisi, izleyicilere sıcak bir mahalle hikayesi sunacak.

Kayra Zabcı'nın yeni dizisi belli oldu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Zabcı, Kod adı "Mazi" olan ve yeni adı "Rengi Gül" olarak değiştirilen dizinin başrolünde yer alacak.

Çekimleri yarın başlayacak olan dizinin Kanal D'de yayınlanması planlanıyor. Ayhan Özdemir'in yönetmen koltuğuna oturacağı günlük dizi İstanbul'da çekilecek. Kayra Zabcı, "Yasemin" rolüne hayat verecek. Dizide usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu "Münevver", Emir Gülsever "Burak", Doğaç Gözüdeli "Kerem" rollerinde izleyici karşısına çıkacak.

"Rengi Gül" dizisi, sıcak bir mahalle hikayesini ekrana taşıyacak. Ferah Nesrin Yıldırım, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Öznur Kula, Elif Naz Sabuncu, Savaş Alp Başar Doğaç, Sibel Salihoğlu, Elif Sümbül Sert ve Zelal Barlas'ın da kadrosunda yer aldığı dizide, çocuklarına büyük özlem duyan Münevver'in torununun yanına gelmesiyle olaylar başlayacak.

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