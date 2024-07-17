7 yıl aradan sonra yeniden ekranda! Sinem Kobal’ın partneri belli oldu! Fazilet Hanım ve Kızları’nın...

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu " Her Şeyin Başı Merkür " filmi, 6 Ağustos'ta sete çıkmayı planlıyor. Emre Oskay'ın yapımcılığını üstlendiği filmde Sinem Kobal , Sormagir Mahallesi'nde yaşayan ve iş arayan gazeteci Elif rolüne hayat verecek.

Sinem Kobal , "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere dönüyor.

SİNEM KOBAL'IN PARTNERİ ALP NAVRUZ OLDU

Güzel oyuncuya senaryosunu Ayşe Balıbey'in yazdığı filmde başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Alp Navruz, filmin başrol karakteri Fırat'a hayat verecek.