SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

7 yıl aradan sonra yeniden ekranda! Sinem Kobal'ın partneri belli oldu! Fazilet Hanım ve Kızları'nın...

Sinem Kobal, “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle setlere dönüyor. Güzel oyuncuya senaryosunu Ayşe Balıbey’in yazdığı filmde başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Alp Navruz, filmin başrol karakteri Fırat’a hayat verecek. Alp Navruz, özellikle "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisiyle tanınmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 23:22 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 23:22
7 yıl aradan sonra yeniden ekranda! Sinem Kobal’ın partneri belli oldu! Fazilet Hanım ve Kızları’nın...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu "Her Şeyin Başı Merkür" filmi, 6 Ağustos'ta sete çıkmayı planlıyor. Emre Oskay'ın yapımcılığını üstlendiği filmde Sinem Kobal, Sormagir Mahallesi'nde yaşayan ve iş arayan gazeteci Elif rolüne hayat verecek.

SİNEM KOBAL'IN PARTNERİ ALP NAVRUZ OLDU

Sinem Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere dönüyor.

Güzel oyuncuya senaryosunu Ayşe Balıbey'in yazdığı filmde başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Alp Navruz, filmin başrol karakteri Fırat'a hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu "Her Şeyin Başı Merkür" filmi, 6 Ağustos'ta sete çıkmayı planlıyor.

Emre Oskay'ın yapımcılığını üstlendiği filmde Sinem Kobal, Sormagir Mahallesi'nde yaşayan ve iş arayan gazeteci Elif rolüne hayat verecek.

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bahar dizisinde Ecem Özkaya depremiHiç kimse bunu beklemiyordu! Bahar dizisinde Ecem Özkaya depremi
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bahar dizisinde Ecem Özkaya depremi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Takdir-i ilahi | CHP’li belediyeden ’seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz’ rezaleti
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
Devrim’in mühendisi Şecaattin Sevgen yaşamını yitirdi! Tarihi günde direksiyondaydı... Yerli otomobilin önündeki takozu böyle anlatmıştı
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
Antalya’da turizme balta: 2 nar suyu için turistlerden aldığı paraya bakın! | Büfe yerinden kaldırıldı
İsrail’den gizli birlik şeytani hazırlık! Nuseyrat’a deterjan kamyonu ile sızmışlardı: Siyonistlerin yeni taktiğini ABD basını ortaya çıkardı
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
SON DAKİKA