Hudutsuz Sevda’da ateşi harlayacak veda; Başrol krizi patladı! Halil İbrahim...

Henüz yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmese de, Halil İbrahim karakterinin gidişiyle hikayenin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Deniz Can Aktaş 'ın yerine yeni bir başrol oyuncusunun gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Hudutsuz Sevda 'da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Sezon finalini nefes kesen bir bölümle kapatan dizi, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken üzen bir haber geldi.

Rızvan Leto karakterinin ani vedası, dizinin sadık izleyicisini şoke ederken, hikayenin bundan sonra nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Hudutsuz Sevda, bu kaybın ardından nasıl bir rota izleyecek, yeni karakterler eklenecek mi, merakla bekleniyor.

Kulislerde konuşulan kadro değişiklikleri sonunda kesinleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin sevilen karakteri Rızvan Leto 'ya hayat veren Burak Sergen , yeni sezonda Hudutsuz Sevda 'da yer almayacak.

Sezon boyunca Halil İbrahim 'e hayatı zindan eden Nihat, kötülüklerinden vazgeçmemişti. Onu acımasızca kaçıran ve işkence eden Nihat'a karşı Halil İbrahim yılmamış ve sonunda kurtulmayı başarmıştı. Ancak bu kurtuluş, yeni bir mücadelenin de başlangıcı oldu.

Boşanma aşamasında olsalar dahi kalpleri hala birbirine ait olan Zeynep ve Halil İbrahim, mahkeme çıkışında beklenmedik bir olayla sarsıldı. Yükselen silah sesleri ve kanlar içinde yere yığılan Halil İbrahim... Peki ama kimdi tetiği çeken? Ve asıl soru; Halil İbrahim yaşayacak mıydı?

Hudutsuz Sevda, yeni sezonda tüm bu soruların cevabını ararken, izleyiciyi diken üstünde bir bekleyişe sürüklüyor.