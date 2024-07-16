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Hudutsuz Sevda'da ateşi harlayacak veda; Başrol krizi patladı! Halil İbrahim...

İkinci sezon onayını çoktan alan Hudutsuz Sevda'da işler yolunda gitmiyor. Dizinin hayranlarını üzecek bir haber gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre; Hudutsuz Sevda yeni sezona başlangıç yapmaya hazırlanırken, kadrosunda beklenmedik bir kayıp yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu habere göre; dizinin önemli başrol oyuncularından biri, yeni sezonda yer almayacak. Hayranlar arasında 'Kim gidiyor?' sorusu şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 14:12 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 14:14
Hudutsuz Sevda’da ateşi harlayacak veda; Başrol krizi patladı! Halil İbrahim...

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Sezon finali heyecanıyla ekranlara veda eden Hudutsuz Sevda'dan üzen bir haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi.

bölümde tansiyon yükselmiş, Nihat'ın eline düşen Halil İbrahim büyük işkencelere maruz kalmıştı. Zorlu mücadelesinin ardından kurtulan Halil İbrahim, Zeynep ile boşanmak için mahkeme yolunu tutmuştu. Ancak mahkeme çıkışında vurulan Halil İbrahim'in akıbeti belirsiz kalmıştı.

İşte tam da bu noktada kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Deniz Can Aktaş, yeni sezonda Hudutsuz Sevda kadrosunda yer almayacak. Vurulma sahnesiyle gelen veda, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

Henüz yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmese de, Halil İbrahim karakterinin gidişiyle hikayenin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Deniz Can Aktaş'ın yerine yeni bir başrol oyuncusunun gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

AYRILIK KARARI KESİNLEŞTİ

Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Sezon finalini nefes kesen bir bölümle kapatan dizi, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken üzen bir haber geldi.

Kulislerde konuşulan kadro değişiklikleri sonunda kesinleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin sevilen karakteri Rızvan Leto'ya hayat veren Burak Sergen, yeni sezonda Hudutsuz Sevda'da yer almayacak.

Rızvan Leto karakterinin ani vedası, dizinin sadık izleyicisini şoke ederken, hikayenin bundan sonra nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Hudutsuz Sevda, bu kaybın ardından nasıl bir rota izleyecek, yeni karakterler eklenecek mi, merakla bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Sezon boyunca Halil İbrahim'e hayatı zindan eden Nihat, kötülüklerinden vazgeçmemişti. Onu acımasızca kaçıran ve işkence eden Nihat'a karşı Halil İbrahim yılmamış ve sonunda kurtulmayı başarmıştı. Ancak bu kurtuluş, yeni bir mücadelenin de başlangıcı oldu.

Boşanma aşamasında olsalar dahi kalpleri hala birbirine ait olan Zeynep ve Halil İbrahim, mahkeme çıkışında beklenmedik bir olayla sarsıldı. Yükselen silah sesleri ve kanlar içinde yere yığılan Halil İbrahim... Peki ama kimdi tetiği çeken? Ve asıl soru; Halil İbrahim yaşayacak mıydı?

Hudutsuz Sevda, yeni sezonda tüm bu soruların cevabını ararken, izleyiciyi diken üstünde bir bekleyişe sürüklüyor.

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