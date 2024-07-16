Gönül Dağı’nda yüzyılın ayrılığı! Böylesi ilk kez yaşanacak

İstanbul dışında çekilen dizi için sürekli seyahat etmek zorunda kalan oyuncunun bu kararı, hem hayranlarını hem de dizi ekibini üzecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Gönül Dağı dizisinin hayran kitlesi, bu iddialar karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getiriyor.
Eğer iddialar doğru çıkarsa dizinin dinamikleri ve hikaye akışı önemli ölçüde etkilenebilir.
Şimdilik gözler, resmi bir açıklama yapılmasını bekleyen dizi severlerde.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Dizi yapım ekibi ve oyuncunun kendisinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.