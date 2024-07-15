Mardin’de çekilen tüm dizileri unutun! Ne Hercai ne de Sıla! Melisa Aslı Pamuk ile...

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Yeni sezon dizileri için yapım şirketleri dört bir koldan çalışıyor. Kerem Çatay ve Lale Eren'in ortak çalışması olan "Alboralarının Hikayesi" dizisinin hazırlıkları hızlandı. Lübnan dizisi "Al Hayba"nın Türk uyarlaması olacak bu dizi, Mardin'de çekilecek ve seyircilere karmaşık bir aşk hikâyesi sunacak.

Melisa Aslı Pamuk Yeni sezon dizileri için yapım şirketleri dört bir koldan çalışıyor. Kerem Çatay'ın Lale Eren'le ortak çekeceği "Alboralarının Hikayesi" dizisinin hazırlıkları hızlandı. İlk kez bir Lübnan dizisi ana akıma uyarlanıyor. Ay Yapım yeni sezonda Show TV için "Deha", NOW için eylüle "Hayat Hırsızı" ve şubat ayına "İşgal Günlerinde Aşk" ile "Aşk" adlı 4 projenin yanı sıra bir de "Alboralarının Hikayesi" adlı diziyi çekecek. Yapım şirketinin hazırlıklarına başladığı diğer dizisi ise birkaç yıldır ertelenen "Al Hayba" adlı Lübnan dizisi… Suriye ile Lübnan sınırında bir köydeki silah kaçakçısı ailenin hikâyesini karmaşık bir aşkın ekseninde anlatan dizinin yerli uyarlamasının ilk adı "Fırtına" kod adıyla gündeme gelmişti.