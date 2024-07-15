Kızılcık Şerbeti Doğa için jet karar; Yeni dizi için el sıkıştı! Sıla Türkoğlu 3. sezonda...

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı yönündeki haberlere şaşırdığını dile getirdi. Türkoğlu, "Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor!" şeklinde konuştu.