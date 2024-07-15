Kızılcık Şerbeti Doğa için jet karar; Yeni dizi için el sıkıştı! Sıla Türkoğlu 3. sezonda...

Kızılcık Şerbeti, gerilim dolu sezon finaliyle izleyicileri merakta bıraktı. Yaz tatilinin ardından üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin merakla beklenen yeni bölümleriyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Kızılcık Şerbeti, gerilim dolu sezon finaliyle izleyicileri merakta bıraktı. Yaz tatilinin ardından üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin merakla beklenen yeni bölümleriyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Proje Sinyalleri
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, katıldığı bir davette yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Genç oyuncu, yaz sezonunda da yeni projelerle ekranlarda olmayı planladığını belirtti.
Türkoğlu'nun açıklamalarına göre, görüşme aşamasında olduğu projeler bulunuyor. Henüz kesinleşmiş bir proje olmamasına rağmen, başarılı oyuncunun hayranları kendisini yeni bir yapımda izlemeyi heyecanla bekliyor.
Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisi hayranlarına da müjdeli haber verildi. Türkoğlu, dizinin yeni sezon çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını duyurdu.
Sıla Türkoğlu Diziye Devam Edecek Mi?
Başrollerini Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti'yle ilgili ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta bazı haberlerde Sıla Türkoğlu'nun yerine Demet Özdemir'in dahil olacağı öne sürülmüş, dizinin hayranları merakla bir açıklama beklemişti.
Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı yönündeki haberlere şaşırdığını dile getirdi. Türkoğlu, "Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor!" şeklinde konuştu.
Genç oyuncunun bu açıklaması, Kızılcık Şerbeti hayranlarına rahat bir nefes aldırdı. Türkoğlu'nun yeni sezonda da Doğa karakteriyle ekranlarda olacağı haberi, dizinin takipçilerini sevindirdi.
Kızılcık Şerbeti'nin "Görkem"i Hayranlarının Merakını Giderdi: Yeni Sezonda da Tam Gaz!
Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyicileri soluksuz bırakmış ve akıllarda büyük bir soru işareti bırakmıştı: 2. kattan düşen Görkem ölecek mi? Dizinin yeni sezonu merakla beklenirken, Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar'dan hayranlarını sevindiren bir açıklama geldi.
Bir etkinlikte hayranıyla karşılaşan Özacar'a "Yeni sezonda olacak mısınız?" sorusu yöneltildi. Genç oyuncu bu soruya, "Tam gaz devam!" diyerek göz kırptı. Özacar'ın bu cevabı, yeni sezonda Görkem karakterinin hikâyenin bir parçası olmaya devam edeceğinin en büyük göstergesi oldu.
Görkem'in başına gelenlerin yeni sezonda nasıl ele alınacağı merakla bekleniyor. Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümleriyle çok yakında ekranlarda olacak.