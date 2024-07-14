Sosyetenin güzeli Süreyya Yalçın Baran kolları sıvadı: Bodrum’da barınak yaptırıyor!

Sosyetenin en gözde isimlerinden Süreyya Yalçın Baran ve eşi Ozan Baran, 6 ay Miami'de, 6 ay Bodrum'da yaşıyor. 1 Haziran'da Bodrum'daki evine yerleşen sosyetik güzel, duyduğuma göre Bodrum'da bir barınak inşa ettiriyormuş. Hayvanlara olan düşkünlüğü ile bilinen Süreyya Yalçın'ın Bodrum'daki villasında 8 köpeği bulunuyor. Son günlerde sokak hayvanları ile ilgili gündemin artmasından sonra Süreyya Yalçın da harekete geçmiş ve Bodrum'da bir barınak yaptırarak sokak hayvanlarına burada ev sahipliği yapacakmış. Eşinin de desteğini alan sosyetik güzel, maddi ve manevi hiç bir şeyden kaçmıyormuş. Ben Ozan Baran ve eşi Süreyya Yalçın'a helal olsun diyorum...

BODRUM'DA 5 SANATÇI SAHNE ALAMADI

Herkes bir enflasyona sığınmış gitmiş. Marketler fahiş fiyatlar koyarak satışlar yapmaya başlamış; bir markette aynı diş macunu 79 liraya satılırken diğer markette aynı ürün 279 liraya satılıyor. Yani enflasyonu yaratan biraz da bu kelimeden faydalanan oluyor. Aynı durum sanatçılar için de geçerli. Mekanlar sanatçı çıkartmak istiyor. Ama fiyatlar yüzünden sanatçı çıkartamıyor. Çıkartmak isteyen de sahne açamıyor. Geçtiğimiz hafta 5 kafa sanatçı Bodrum'da sahnesi olmasına rağmen konserleri iptal oldu. Neden mi? Müşteri gelmediği için! Bir sanatçının aldığı ücret haricinde sahne aldığı gün (hafta içi mi, hafta sonu mu?) konsere gidecek ekip sayısı, konaklama masrafı, ulaşım masrafı, vergiler, ses sahne ve ışık sistem masrafları ve bunun gibi birçok gideri mekanlar karşılaşıyor. Yani sanatçıya ödediğinin haricinde bu giderleri de müşteriye yansıtınca olanlar oluyor. Daha sezon ortası olmasına rağmen Bodrum'da 2 mekan kapandı diyebilirim. Daha da mekanlar bir bir kapanacağa benziyor. Ben buradan sanatçılara sesleniyorum. 1 milyon ve 2 milyon kazanmak yerine ücretlerinizi düşürürseniz hem konseriniz iptal olmaz hem de hayranlarınız sizi dinlemeye gelir. Yani mekan da kazanır sizler de....