Kızılcık Şerbeti’nden ayrılık açıklaması geldi! Görkem’in ölümü için sürpriz karar

Yine de genç adamın o düşüşten sonraki fiziksel ve ruhsal durumu, yeni sezonun en önemli soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor.

Nursema'ya Kızıl Goncalar'dan Partner Geliyor Kızılcık Şerbeti'nin bir diğer merak konusu ise, aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Nursema karakterinin yeni sezondaki ilişkisi. Ceren Karakoç'un hayat verdiği ve iki sezondur hem aile baskısı hem de talihsiz karşılaşmalar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Nursema, izleyicilerin büyük sempatisini kazanmıştı.

Dizinin ikinci sezonunda Rüzgar karakteriyle tutkulu bir aşk yaşayan Nursema, bu ilişkinin de kültürel farklılıklar nedeniyle son bulmasıyla hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak Nursema'nın yalnız kalmayacağı ve yeni sezonda da aşk hayatıyla gündemde olacağı iddia ediliyor!

Bu iddiaların merkezinde ise, yapım şirketinin bir diğer sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Affan karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç bulunuyor.