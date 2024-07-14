Kızılcık Şerbeti’nden ayrılık açıklaması geldi! Görkem’in ölümü için sürpriz karar

Turgut, Yüzgüleç'in yeni sezonda Kızılcık Şerbeti'nde rol alacağını doğrularken, genç oyuncunun canlandıracağı karakter hakkında ise ser verip sır vermedi. Ancak, hayranlar arasında yaygın olan teoriye göre, Yüzgüleç'in canlandıracağı yeni karakter, Nursema'nın hayatına girerek genç kadının gönlünde taht kuracak.
Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve elbette yeni karakterlerle izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Görkem'in akıbeti, Nursema'nın yeni aşkı ve elbette Ünal ailesindeki gerilimli ilişkilerin seyri, merakla beklenen yeni sezonda cevap bulacak.