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Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisini paylaştı! Kimse bilmiyordu! "Bütün zorlukları..."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden Zehra Güneş, sosyal medyada hem başarılı spor kariyeri hem de paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Son olarak, doğum gününü kutlayan Güneş'in ailesiyle olan bağı, yapılan paylaşımlar sayesinde bir kez daha gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 17:59 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 17:59
Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisini paylaştı! Kimse bilmiyordu! Bütün zorlukları...

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Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem, abla Güneş'in doğum gününü kutlamak için çekildikleri pozlarla sosyal medyada büyük beğeni topladılar. Ancak Güneş'in ailesi hakkında yeni bir detay da ortaya çıktı. Zehra Güneş'in, daha önce pek bilinmeyen bir abisi olduğu öğrenildi.

ABİSİ FURKAN GÜNEŞ'TEN DUYGUSAL MESAJ

Zehra Güneş'in abisi Furkan Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kalpleri ısıttı. Ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını ve kız kardeşleriyle olan kareleri paylaşan Furkan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Kİ VARSIN İYİ Kİ BENİM AİLEMSİNİZ"

"Hayat, bazen bize küçük sürprizler yapıp tek kalmamamızı sağlar, benim için hayat bu sürprizi 3 defa tekrarladı. Normal standartlarda bu sürprizler ağabeylik adı altında bir göreve dönüştü, çok zor dediler uğraşamazsanız vs bir şeyler bir şeyler… Sonrasında bütün zorlukları bu sürprizlerle geçtik.

Ve hayat sana teşekkür ediyorum. Bizi o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar temiz bir şekilde bu seviyeye gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asıl konu, bana bu güzel duyguyu, hissi, tecrübeyi, gururu yaşatan kardeşlerime ve ilk göz ağrım ve bu hayattaki ilk görevimi bana veren sevgili sen! İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim ailemsiniz."

Güneş ailesi, bu duygusal paylaşım ile takipçilerin kalbini fethetti. Zehra Güneş'in başarılı spor kariyerinin arkasındaki bu güçlü aile bağları, onun başarısında büyük bir etken olarak görülüyor. Zehra'nın doğum günü vesilesiyle yapılan bu paylaşımlar, hem onun hem de ailesinin ne kadar sevgi dolu ve birbirine bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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