Yabani 2. sezon öncesi atağa geçti! Hikaye komple değişiyor, 5 isim birden...

Rüya, Alaz ve Çağla, yeni doğan bebeğin üç kardeşi olmuştu. Ancak trajedinin boyutu o kadar büyüktü ki herkes ayrı taraflara savrulmuştu. Ve bir kez daha, ana babaların günahlarının bedeli, suçsuz bir çocuğun sınavı olacaktı.