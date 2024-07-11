PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Sinem Kobal sahalara geri dönüyor! Yer alacağı projeyi duyanlar çok şaşırıyor! 7 yıl aradan sonra...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, yeni bir film projesiyle setlere dönüyor. "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmde başrol oynayacak olan Kobal, çekimlerin ağustos ayında başlayacağı bu projeyle hayranlarını heyecanlandırıyor. Filmin ayrıntıları ise merakla bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 23:16 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 23:16
Sinem Kobal sahalara geri dönüyor! Yer alacağı projeyi duyanlar çok şaşırıyor! 7 yıl aradan sonra...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde yer alacağı "Her Şeyin Başı Merkür" adlı yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kobal, hayranlarına büyük bir sürpriz yapıyor. Detayları henüz açıklanmayan filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak.

Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Ancak, güzel oyuncu, 7 yıl aradan sonra setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünü oynayacağı yeni film projesiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

YENİ PROJESİ: HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR

Sinem Kobal, geçen haftalarda "Karşılamalar" adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra, başrolünü oynayacağı "Her Şeyin Başı Merkür" filmine hazırlanıyor. Ayşe Balıbey'in aynı adlı kitabından uyarlanan bu film, savaş muhabiri olma hayali kurarken kendini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif'in eğlenceli hikayesini anlatıyor. Astrolojik komedi türündeki bu film, seyircilere keyifli anlar vaat ediyor.

Sky Film'in yapımcılığını üstlendiği filmin yapımcısı Emre Oskay, senaristi ise Ayşe Balıbey. Yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturacak. Çekimlerin ağustos ayında başlaması planlanıyor ve Sinem Kobal'ın filmdeki partneri için görüşmeler sürüyor.

Emre Altuğ’dan hem Çağla Şıkel hem Gözde Kansu cevabı! Aşk sorularına yeşil ışık yaktı kafalar karıştı! Buna bir süredir hayır demiyorumEmre Altuğ’dan hem Çağla Şıkel hem Gözde Kansu cevabı! Aşk sorularına yeşil ışık yaktı kafalar karıştı! Buna bir süredir hayır demiyorum
Emre Altuğ'dan hem Çağla Şıkel hem Gözde Kansu cevabı! Aşk sorularına yeşil ışık yaktı kafalar karıştı! "Buna bir süredir hayır demiyorum"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO Zirvesinde liderlerle peş peşe kritik temaslar
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması
Anadolu Ajansı
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Liderlerle peş peşe temaslar I İşte dikkat çeken kareler...
Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
CHP’de 50 vekil kavgası! Tanju Özcan’ın çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!
Wanda Nara ile Icardi ayrıldı gözler Simge’ye çevrildi! İmalı paylaşım ortalığı karıştırdı! Şimdi değilse ne zaman?
TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan’dan kayyum skandalı
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı! Yıl yıl hedefleri açıkladı
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Kara para aklamak için öğrencileri de kullandılar! Gizli tanıktan şok ifade: Diğer fenomenler de var
SON DAKİKA