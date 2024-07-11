Sinem Kobal sahalara geri dönüyor! Yer alacağı projeyi duyanlar çok şaşırıyor! 7 yıl aradan sonra...

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Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde yer alacağı "Her Şeyin Başı Merkür" adlı yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kobal, hayranlarına büyük bir sürpriz yapıyor. Detayları henüz açıklanmayan filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak.

Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Ancak, güzel oyuncu, 7 yıl aradan sonra setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünü oynayacağı yeni film projesiyle hayranlarının karşısına çıkacak.