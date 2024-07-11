Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı! Tüm aile dağıldı başrol gitti yerine de...

Sevilen dizinin sezon finalinde Zahide'nin yurtdışına gitme planları büyük bir merak ve heyecan uyandırmıştı. Ancak beklenmedik olaylar zinciri, Zahide'nin yurtdışı hayallerini alt üst ederek köye geri dönüşünü zorunlu kıldı. Bu ani değişiklik, dizinin hayranları için tam anlamıyla bir sürpriz oldu. Ancak öyle bir şey yaşandı ki seyirci şoke oldu.