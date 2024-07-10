Rabia Soytürk’ün partneri belli oldu: Bomba proje için tarih verildi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği ve senaryosu Funda Alp ile Didem Kaplan tarafından kaleme alınan "Kör Nokta", büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika dolu olayları konu alacak. Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak olan dizi, şimdiden büyük merak uyandırdı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ VE RABİA SOYTÜRK "KÖR NOKTA" DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE! Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın atv için hazırladığı "Kör Nokta" dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Türk dizi tarihinin unutulmaz projelerine imza atan Osman Sınav'ın yeni dizisi, Sinegraf imzasını taşıyor ve yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin başrollerinde ise yetenekli oyuncular İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk yer alacak.