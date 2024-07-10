SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Rabia Soytürk'ün partneri belli oldu: Bomba proje için tarih verildi

Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan Osman Sınav, yeni projesi "Kör Nokta" ile atv ekranlarına geri dönüyor. Dizinin başrollerinde, genç ve yetenekli oyuncular İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 20:05 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 20:07
Rabia Soytürk’ün partneri belli oldu: Bomba proje için tarih verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği ve senaryosu Funda Alp ile Didem Kaplan tarafından kaleme alınan "Kör Nokta", büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika dolu olayları konu alacak. Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak olan dizi, şimdiden büyük merak uyandırdı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ VE RABİA SOYTÜRK "KÖR NOKTA" DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE!

Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın atv için hazırladığı "Kör Nokta" dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Türk dizi tarihinin unutulmaz projelerine imza atan Osman Sınav'ın yeni dizisi, Sinegraf imzasını taşıyor ve yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin başrollerinde ise yetenekli oyuncular İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk yer alacak.

"Kör Nokta" dizisinin senaryosu Funda Alp ve Didem Kaplan tarafından kaleme alınıyor. Dizi "Gece" ve "Aslım" adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alıyor ve büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.

KÖR NOKTA KONUSU NE?

Dizi, suç ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek adalet savaşı üzerine kurulu. Bu savaşın galibi veya mağlubu, sadece aşk tarafından belirlenecek.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanan "Kör Nokta"nın cast çalışmaları hızla devam ediyor. Dizinin hayranları, merakla ilk bölümü bekliyor.

Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elayla tatilde! Kumda oynarken paylaştı büyük beğeni topladı! İşte anne-kızın o anları...Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elayla tatilde! Kumda oynarken paylaştı büyük beğeni topladı! İşte anne-kızın o anları...
Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay'la tatilde! Kumda oynarken paylaştı büyük beğeni topladı! İşte anne-kızın o anları...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Liderler Zirvesi’nde önce karşılama töreni sonra aile fotoğrafı
EMEKLİYE ZAM ZİRVESİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylardan toplantı! SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak?
Türk Telekom
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var
Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
İşsizlik düşüyor! TÜİK açıkladı: İşte mayıs ayı rakamları! | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama
Bakan Güler Politico’ya konuştu! ABD dergisinde Türkiye vurgusu: NATO’da kendi yolunu çiziyor
Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı! Hem ateşleme hem manevra...
YÖK açıkladı: Üniversitelerdeki 2’inci öğretim programları kaldırıldı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Başkan Erdoğan’dan NATO savaşın tarafı olmasın uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: Ukrayna’ya tarihi destek vereceğiz
SON DAKİKA