SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi deprem! Diziden ayrılma kararı aldı

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyicilerine adeta bir veda fırtınası yaşattı. Ekranlara damga vuran olayların yanı sıra, diziye veda eden oyuncular da gündem oldu. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi önemli isimler, artık yeni sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer almayacak. Bu durum, izleyiciler arasında "Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonda kimler kalacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 08:33 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 08:33
Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezon öncesi deprem! Diziden ayrılma kararı aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezon finaliyle izleyicileri şaşkına çeviren ve pek çok soruyu yanıtsız bırakan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon için heyecanla bekleniyor. Özellikle final bölümünde ortaya çıkan gizemli kadın karakteri, izleyicilerin kafasında büyük bir soru işareti yarattı. Bu gizemli karakterin kim olduğu, dizideki hangi karakterlerle bağlantılı olacağı ve hikayeye nasıl bir etki edeceği merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti'nden Yeni Diziye Transfer

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı, yeni sezonda da yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kirazcı'nın yeni dizisi "Hayat Hırsızı" olacak.

Kirazcı, yeni dizide "Mehmet Ali" adlı bir karakteri canlandıracak. Dizinin kadın başrol oyuncusu Gonca Vuslateri ise "Nur" karakterine hayat verecek.

"Hayat Hırsızı" dizisinde Kirazcı ve Vuslateri'nin canlandırdığı karakterler arasında yasak bir aşk yaşanacağı belirtiliyor.

"Hayat Hırsızı" dizisinin yayın tarihi, konusu ve diğer oyuncuları hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Büyük Değişimlerle Geliyor

Popüler dizi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken kadroda önemli değişiklikler yaşanıyor. Dizinin yeni sezonunda Nursema karakteriyle etkileşime girecek olan "Firaz" karakterini Kızıl Goncalar dizisinden tanıdığımız Batuhan Yüzgüleç canlandıracak.

Öte yandan, Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler sezon finalinde yaşananlarla birlikte diziden ayrıldı.

Daha önce de Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer karakterlerine veda eden dizi, yeni sezonda toplamda 8 oyuncusuna veda etmiş oldu.

Bu ayrılıkların yanı sıra diziye beş yeni oyuncunun dahil olması bekleniyor. Yeni karakterlerin hikayeye nasıl dahil olacağı ve diğer karakterlerle nasıl bir etkileşim içinde bulunacağı merak konusu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, Eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan ABD’de! Kritik NATO Zirvesi başladı
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...
Beşiktaş’ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
Bodrum’da orman yangını! 2024 yılının en ciddi yangınlarındandı Kontrol altına alındı
İsrail’den Han Yunus’ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?
SON DAKİKA