Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezon öncesi deprem! Diziden ayrılma kararı aldı

Sezon finaliyle izleyicileri şaşkına çeviren ve pek çok soruyu yanıtsız bırakan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon için heyecanla bekleniyor. Özellikle final bölümünde ortaya çıkan gizemli kadın karakteri, izleyicilerin kafasında büyük bir soru işareti yarattı. Bu gizemli karakterin kim olduğu, dizideki hangi karakterlerle bağlantılı olacağı ve hikayeye nasıl bir etki edeceği merakla bekleniyor.
Kızılcık Şerbeti'nden Yeni Diziye Transfer
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı, yeni sezonda da yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kirazcı'nın yeni dizisi "Hayat Hırsızı" olacak.
Kirazcı, yeni dizide "Mehmet Ali" adlı bir karakteri canlandıracak. Dizinin kadın başrol oyuncusu Gonca Vuslateri ise "Nur" karakterine hayat verecek.
"Hayat Hırsızı" dizisinde Kirazcı ve Vuslateri'nin canlandırdığı karakterler arasında yasak bir aşk yaşanacağı belirtiliyor.