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Kızıl Goncalar'da senaryo değişiyor; Cüneyd pimi çekti izleyiciye ters köşe yapacak! 2. sezonda...

Yeni sezona hazırlanan Kızıl Goncalar dizisinde şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin hayranlarını üzen haber, kulislerde bomba etkisi yarattı. Sezon finalinde gerçeklerle yüzleşen ve adeta deprem etkisi yaratan olaylar yaşayan Cüneyd karakteri, yeni sezonda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Geçmişin gölgelerinden sıyrılıp bambaşka biri olarak karşımıza çıkacak olan Cüneyd'in, bu değişim sürecinde neler yaşayacağı merak konusu.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Kızıl Goncalar’da senaryo değişiyor; Cüneyd pimi çekti izleyiciye ters köşe yapacak! 2. sezonda...

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Kızıl Goncalar, sezon finaliyle izleyicileri şok ettikten sonra yeni sezonla ilgili dedikodular da hız kesmiyor. Başrol oyuncularından Mert Yazıcıoğlu'nun uzattığı sakalları ve Mina Demirtaş'ın saçlarını uzatması, Kızıl Goncalar evreninde bir zaman atlaması yaşanacağı iddialarını alevlendirdi.

Kızıl Goncalar'da Sürpriz Gelişmeler!

Geçen sezon yönetmenin Zeynep ve Cüneyd arasında bir aşk olmayacağını açıklaması ve yeni sezon için bambaşka bir hikaye kurulacağının duyurulması, bu iddiaları daha da güçlendiriyor.

Yeni sezonda izleyicileri yıllar sonrasına mı götürecek, yoksa bu değişimler bambaşka sürprizlerin habercisi mi? Tüm bu soruların cevabı, Eylül ayında yeni sezonun başlamasıyla netleşecek.

"Naim" Olmak İçin Tırnaklarını Kökünden Kesti!

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Naim karakteriyle hafızalara kazınan Mert Turak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rolüne olan bağlılığıyla bilinen Turak, "Naim" olabilmek için tırnaklarını kökünden kestiğini itiraf etti.

Geçmişte metroda karşılaştığı ve tırnaklarını kökünden kesmiş birinden etkilendiğini belirten Turak, karakterin ruh haline bürünmek için benzer bir yöntemi tercih ettiğini söyledi.

Senaryoyu ilk okuduğunda Naim'in sürekli oruçlu olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, rolü boyunca günde tek öğün yiyerek ve yediklerine dikkat ederek kendini fiziksel olarak da zorladığını açıkladı.

"Naim"in sıradan bir insanın yapmayacağı hesaplardan uzak, filtrelenmiş bir düşünce yapısına sahip olduğunu dile getiren Turak, "Naim beni günlük hayatta 'Tüh be buraya geldik de bir kahve vermediler' diyeceğim yerde 'Bir kahve alamıyor muyuz' diyebilecek bir adam haline getirdi. Sıradan insanın küçük hesaplarını filtrelemek konusunda beni bambaşka bir yere taşıdı." sözleriyle rolün kendisinde yarattığı değişime dikkat çekti.

Dizinin ardından sokakta da sık sık tanındığını belirten Turak, yaşadığı ilginç bir olayı da paylaştı. Alışveriş yaptığı sırada bir teyzenin kendisine "Puh, Allah cezanı vermesin" diyerek tepki gösterdiğini anlatan oyuncu, karakterinin izleyiciler üzerinde ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kızıl Goncalar Setinde "Titizlik" Krizi İddiaları

Bu arada Kızıl Goncalar setinden dikkat çekici iddialar da gündeme geliyor. İddialara göre başrol oyuncusu Özgü Namal'ın setteki aşırı titizliği, ekip arkadaşlarını zor durumda bırakıyor. Hatta Namal'ın, kendi getirdiği sandalyesine kimsenin oturmasına izin vermemesi ve yüzüne bakılarak konuşulmasından rahatsız olduğu da gelen haberler arasında. Özgü Namal'ın bu tavırları sette gerginliğe mi sebep oluyor? Bu iddialara Namal cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Can Kızıltuğ'dan Yeni Bir Proje: Sıfır Kilometre

Kızıl Goncalar'ın genç yeteneği Can Kızıltuğ ise kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. "Çukur" dizisiyle başlayan ve Kızıl Goncalar ile devam eden oyunculuk serüveninde Kızıltuğ, şimdi de "Sıfır Kilometre" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kızıl Goncalar cephesinde yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, dizinin kadrosunda da ufak çaplı bir deprem yaşanıyor. Ayza karakterine hayat veren Melisa Doğu ve Affan'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç, yeni sezonda dizide yer almayacak. İkilinin ayrılışı hayranları şaşırtırken, yapımcıların yeni sezonda hikayeye dahil edeceği yeni karakterler merak konusu oldu.

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