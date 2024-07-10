Kızıl Goncalar’da senaryo değişiyor; Cüneyd pimi çekti izleyiciye ters köşe yapacak! 2. sezonda...

Geçmişte metroda karşılaştığı ve tırnaklarını kökünden kesmiş birinden etkilendiğini belirten Turak, karakterin ruh haline bürünmek için benzer bir yöntemi tercih ettiğini söyledi.

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Naim karakteriyle hafızalara kazınan Mert Turak , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rolüne olan bağlılığıyla bilinen Turak, "Naim" olabilmek için tırnaklarını kökünden kestiğini itiraf etti.

Senaryoyu ilk okuduğunda Naim'in sürekli oruçlu olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, rolü boyunca günde tek öğün yiyerek ve yediklerine dikkat ederek kendini fiziksel olarak da zorladığını açıkladı.

"Naim"in sıradan bir insanın yapmayacağı hesaplardan uzak, filtrelenmiş bir düşünce yapısına sahip olduğunu dile getiren Turak, "Naim beni günlük hayatta 'Tüh be buraya geldik de bir kahve vermediler' diyeceğim yerde 'Bir kahve alamıyor muyuz' diyebilecek bir adam haline getirdi. Sıradan insanın küçük hesaplarını filtrelemek konusunda beni bambaşka bir yere taşıdı." sözleriyle rolün kendisinde yarattığı değişime dikkat çekti.