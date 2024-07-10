Kızıl Goncalar’da senaryo değişiyor; Cüneyd pimi çekti izleyiciye ters köşe yapacak! 2. sezonda...

"Naim" Olmak İçin Tırnaklarını Kökünden Kesti!
Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Naim karakteriyle hafızalara kazınan Mert Turak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rolüne olan bağlılığıyla bilinen Turak, "Naim" olabilmek için tırnaklarını kökünden kestiğini itiraf etti.
Geçmişte metroda karşılaştığı ve tırnaklarını kökünden kesmiş birinden etkilendiğini belirten Turak, karakterin ruh haline bürünmek için benzer bir yöntemi tercih ettiğini söyledi.
Senaryoyu ilk okuduğunda Naim'in sürekli oruçlu olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, rolü boyunca günde tek öğün yiyerek ve yediklerine dikkat ederek kendini fiziksel olarak da zorladığını açıkladı.
"Naim"in sıradan bir insanın yapmayacağı hesaplardan uzak, filtrelenmiş bir düşünce yapısına sahip olduğunu dile getiren Turak, "Naim beni günlük hayatta 'Tüh be buraya geldik de bir kahve vermediler' diyeceğim yerde 'Bir kahve alamıyor muyuz' diyebilecek bir adam haline getirdi. Sıradan insanın küçük hesaplarını filtrelemek konusunda beni bambaşka bir yere taşıdı." sözleriyle rolün kendisinde yarattığı değişime dikkat çekti.
Dizinin ardından sokakta da sık sık tanındığını belirten Turak, yaşadığı ilginç bir olayı da paylaştı. Alışveriş yaptığı sırada bir teyzenin kendisine "Puh, Allah cezanı vermesin" diyerek tepki gösterdiğini anlatan oyuncu, karakterinin izleyiciler üzerinde ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kızıl Goncalar Setinde "Titizlik" Krizi İddiaları
Bu arada Kızıl Goncalar setinden dikkat çekici iddialar da gündeme geliyor. İddialara göre başrol oyuncusu Özgü Namal'ın setteki aşırı titizliği, ekip arkadaşlarını zor durumda bırakıyor. Hatta Namal'ın, kendi getirdiği sandalyesine kimsenin oturmasına izin vermemesi ve yüzüne bakılarak konuşulmasından rahatsız olduğu da gelen haberler arasında. Özgü Namal'ın bu tavırları sette gerginliğe mi sebep oluyor? Bu iddialara Namal cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Can Kızıltuğ'dan Yeni Bir Proje: Sıfır Kilometre
Kızıl Goncalar'ın genç yeteneği Can Kızıltuğ ise kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. "Çukur" dizisiyle başlayan ve Kızıl Goncalar ile devam eden oyunculuk serüveninde Kızıltuğ, şimdi de "Sıfır Kilometre" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.