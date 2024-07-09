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Yalı Çapkını'ndaki çekim hatası yakayı ele verdi! Meğer tam o sahnede...

Yalı Çapkını dizisinin 14. bölümünde büyük bir çekim hatası yapıldığı ortaya çıktı. İzleyicilerin gözünden kaçan bu hata sosyal medyada gündem oldu. Havaalanında çekilen bir sahnede yapılan bu hata dizinin hayranları tarafından fark edildi. Dizinin 14. bölümünde Seyran'ın Ferit ile vedalaştıktan sonra yalnız kaldığı havaalanı sahnesinde bir set görevlisinin kameralar önünde olduğu görüldü. Bu an dizinin sıkı takipçileri tarafından fark edilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 16:27 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 16:29
Yalı Çapkını’ndaki çekim hatası yakayı ele verdi! Meğer tam o sahnede...

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Yalı Çapkını'nın 14. bölümünde izleyicilerin gözünden kaçmayan bir çekim hatası sosyal medyanın da gündemine oturdu. Havaalanında geçen ve duygusal anlar yaşatan bir sahnede, baş karakter Seyran'ın yalnız kaldığı anlar kameralara yansıdı. Ancak dikkatli izleyiciler, sahnenin arka planında beklenmedik bir misafiri fark etti.

HAVAALANI SAHNESİNDE BEKLENMEDİK MİSAFİR

Ferit'in ayrılmasının ardından Seyran'ın havaalanında yaşadığı yalnızlık, duygusal bir atmosfer yaratıyor.

Ancak bu duygusal anlar, arka planda görünen ve normalde olmaması gereken bir figürle bir anda değişiyor.

Kafasında kulaklık olan ve kırmızı kıyafetli bir set görevlisi, yanlışlıkla kameraların kadrajına giriyor.

Fark edildiğini anlayan set görevlisi, durumu toparlamak için hızla kulaklığını çıkarıp, etraftaki diğer yolcular gibi davranmaya başlıyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Pelin, Seyran'a hastalık konusunu bildiğini söylediğinde, Seyran büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Bu gelişme, ikilinin arasındaki yardımlaşmayı tetiklemişti.

Ferit, sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar vermiş ve bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler almıştı.

Kont Ziya tarafından adeta bambaşka birine dönüştürülen Ferit'in hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmemiş ve Seyran, çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulmuştu.

Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirmişti.

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