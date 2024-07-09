1.5 ayda 6 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti! 47'lik oyuncu boşandıktan sonra 58 kiloya düştü! "Günde 1 öğün..."

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda 6 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. 1,5 ayda 64 kilodan 58 kiloya inen Düvenci, bu değişimi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve kilo verme sırrını açıkladı.
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda 6 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. 1,5 ayda 64 kilodan 58 kiloya inen Düvenci, bu değişimi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve kilo verme sırrını açıkladı.
"Hamur işleri hayatımdan çıktı!" diyen Düvenci, bu dönüşümün ardında yatan ana etkenin beslenme alışkanlıklarında yaptığı radikal değişiklikler olduğunu belirtti.
Önceden günde iki öğün yemek yiyen Düvenci, şimdi tek bir öğünle yetiniyor.
Et tüketmeyi tamamen bırakan ünlü oyuncu, disiplinli bir şekilde sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor.
Ceyda Düvenci'nin kilo verme yolculuğu, yalnızca sayılarda değil, aynı zamanda kendisini daha enerjik ve sağlıklı hissetmesinde de yansıyor.
Sosyal medya paylaşımlarında bu mutluluğu gözlemleyen hayranları, onun kilo verme hikayesinden ilham alıyor.
Ceyda Düvenci'nin başarısı, sağlıklı bir yaşam için disiplin ve doğru beslenmenin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Hamur işleri ve et gibi bazı besinlerden uzak durarak ve öğün sayısını azaltarak kilo verme hedeflerine ulaşan Düvenci, aynı zamanda motivasyonunu kaybetmeden bu değişimi sürdürmenin önemine dikkat çekiyor.