1.5 ayda 6 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti! 47'lik oyuncu boşandıktan sonra 58 kiloya düştü! "Günde 1 öğün..."

Ceyda Düvenci 'nin kilo verme yolculuğu, yalnızca sayılarda değil, aynı zamanda kendisini daha enerjik ve sağlıklı hissetmesinde de yansıyor.

Ceyda Düvenci'nin başarısı, sağlıklı bir yaşam için disiplin ve doğru beslenmenin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Hamur işleri ve et gibi bazı besinlerden uzak durarak ve öğün sayısını azaltarak kilo verme hedeflerine ulaşan Düvenci, aynı zamanda motivasyonunu kaybetmeden bu değişimi sürdürmenin önemine dikkat çekiyor.