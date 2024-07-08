Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın yerine geçecek; Ömer’in yeni sevgilisi geliyor! Görkem’in hastalığı sonrası...

Kızılcık Şerbeti , fırtınalı sezon finalinin ardından yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. İddialara göre, diziye damga vuracak bir isim dahil oluyor: Usta oyuncu Güler Ökten! Üstelik Ökten'in canlandıracağı karakter de en az kendisi kadar iddialı. Yeşilçam'ın efsanevi "kötü kadın" rollerinden esinlenilerek yaratıldığı konuşulan anneanne karakteri, Kızılcık Şerbeti evreninde taşları yerinden oynatmaya geliyor.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Güler Ökten, Görkem'in anneannesi rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Torununa düşkünlüğüyle bilinen ancak bir o kadar da otoriter ve acımasız bir karaktere hayat verecek olan Ökten'in, Ünallar ailesi için adeta bir fırtına etkisi yaratması bekleniyor. Hatta bazı hayranlar, Ökten'in daha önce Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği, Fikret'i hayatından bezdiren kaynana rolüne benzer bir karakterle izleyici karşısına çıkabileceğini iddia ediyor.

MÜJDE UZMAN OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU!

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra 2. sezonda Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması ve yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın dahil olması da önemli bir değişiklikti. Müjde Uzman, verdiği röportajda bu değişiklik hakkında ilk kez konuştu. Uzman açıklamalarında, "Ben de oyunculuk kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum, benim için de yeni bir his. Ahmet Mümtaz Taylan'ı garipsemek ve yadırgamak vaktimiz veya hissimiz olmadı. O, öyle bir aurayla geldi ki tamamdık." ifadelerine yer verdi.