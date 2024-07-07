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Teşkilat dizisinin Pınar'ı Ezgi Şenler o proje için kolları sıvadı! Artık o dizide rol alacak

TRT'den yepyeni ve heyecan verici bir dizi geliyor! Başrolünde Ezgi Şenler'in yer aldığı, dev bütçesi ve sürpriz oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi için araştırmalar hızlandı.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 16:37 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 16:40
Teşkilat dizisinin Pınar’ı Ezgi Şenler o proje için kolları sıvadı! Artık o dizide rol alacak

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TRT, yeni sezona damga vuracak dev bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! "Teşkilat" dizisinde yıldızı parlayan Ezgi Şenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisinde yer alacak.

TRT, yeni sezona damga vuracak iddialı bir proje ile geliyor! Ekranların sevilen yıldızı Ezgi Şenler'in başrolünde yer aldığı "Sürgünler" dizisi, güçlü kadrosu ve dev bütçesiyle şimdiden büyük merak uyandırıyor.

"SÜRGÜNLER" DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Teşkilat dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ezgi Şenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni gözdesi "Sürgünler"de "Meryem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oktay Çubuk ile başrolleri paylaşacak olan Şenler'e, Serdar Orçin, Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya ve Kemal Burak Alper gibi usta isimler eşlik edecek.

Temmuz ayının ortasında Edirne'de başlayacak olan çekimlerde, Barış Erçetin'in yönetmenliğinde izleyicileri ekrana kilitleyecek sahneler çekilecek. Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı senaryosu ve İkinci Yeni Yapım'ın prodüksiyonuyla "Sürgünler", yayınlandığı an itibarıyla gündeme bomba gibi düşecek.

SÜRGÜNLER DİZİSİ KONUSU

TRT'nin büyük bütçeler ayırdığı ve Edirne'de gerçekleştirilecek olan çekimlerle dikkat çeken "Sürgünler", hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dizi severleri heyecanlandırıyor.

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