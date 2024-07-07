Kızılcık Şerbeti’nde değişim rüzgarı; Görkem’in yanına yeni başrol geliyor! 4 oyuncu daha ayrıldı

Anneannenin Gelişiyle Taşlar Yerinden Oynuyor! Kızılcık Şerbeti hayranları arasında en çok konuşulan konu ise şüphesiz Güler Ökten'in olası gelişi. Dedikodulara göre Ökten, Yeşilçam'ın unutulmaz "kötü kadın" rollerini aratmayacak kadar güçlü bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Hatta bazıları, Ökten'in daha önce Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği, Fikret'i hayatından bezdiren kaynana rolüne benzer bir karakterle ekranlara döneceğini iddia ediyor.

Peki, anneannenin gelişiyle Kızılcık Şerbeti evreninde neler değişecek? İşte en çok konuşulan senaryolar:

Görkem'in Kurtarıcısı, Pembe'nin Kabusu: Görkem'in balkondan düşmesiyle sonuçlanan talihsiz olayın ardından, anneannenin torununun velayetini almak için harekete geçebileceği konuşuluyor. Bu da, Pembe ile arasında kıyasıya bir mücadelenin fitilini ateşleyebilir. Ünallar Konağı'nda Yeni Bir Düzen: Anneannenin dominant kişiliği ve torununa olan düşkünlüğü, Ünallar konağının tüm dinamiklerini altüst edebilir. Konağın yeni hakimi olmak için elinden geleni ardına koymayacak olan anneanne, entrikalarıyla yeni sezonun en dikkat çeken karakterlerinden biri olabilir.

Aşk mı, İntikam mı?: Görkem'in iyileşme sürecinde Fatih ile yakınlaşması, anneannenin tepkisini çekebilir. Torununu kullanarak Ünallar ailesinden intikam alma yoluna gidebilecek olan anneanne, Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir gerilim boyutu katabilir.