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Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in rolü değişiyor! 3 kişi daha diziden ayrıldı

Kızıl Goncalar, sezon finaliyle izleyenlere tam anlamıyla bir şok yaşatmıştı. Herkesin aklında soru işaretleri bırakan o finalin ardından yeni sezonla ilgili dedikodular da eksik olmuyor. İşte tam da bu noktada, kulislerde dönen bomba gibi bir iddia daha geldi!

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 10:30 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 10:30
Kızıl Goncalar’da Cüneyd’in rolü değişiyor! 3 kişi daha diziden ayrıldı

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Sezon finaliyle akıllarda büyük soru işaretleri bırakan Kızıl Goncalar, yeni sezon için şimdiden heyecan fırtınası estiriyor. Cüneyd'in tüm gerçeklerle baş başa kalması ve Meryem'in gerçek kimliğini öğrenmesiyle sarsılan izleyiciler, yeni sezon teorileri üretmeye başlamıştı bile. İşte tam da bu noktada, dikkatli bir izleyiciden gelen bomba gibi bir iddia ortalığı karıştırdı.

Dizinin fanatik takipçileri, başrol oyuncularından Mert Yazıcıoğlu'nun sakallarını belirgin bir şekilde uzattığını fark etti.

Dahası, güzel oyuncu Mina Demirtaş'ın da saçlarını uzatması, Kızıl Goncalar evreninde zaman atlaması yaşanacağı iddiasını güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezon yönetmenin, Zeynep ve Cüneyd arasında bir aşk olmayacağını açıklaması ve sonrasında yeni sezon için bambaşka bir hikaye kurulduğunun duyurulması, bu iddiayı iyice alevlendirdi.

Peki, Kızıl Goncalar yeni sezonda bizleri yıllar sonrasına mı götürecek? Yoksa bu değişimler bambaşka sürprizlere mi gebe? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni sezonu bekleyeceğiz.

Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu?

Ağustos ayının sonlarında sete çıkmaya hazırlanan dizi, Eylül ayında ekranlarda ki yerini almaya hazırlanıyor.

Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Özgü Namal, Sette 'Titizlik' Krizi mi Çıkartıyor?

İddialara göre dizinin başrol oyuncusu Özgü Namal'ın setteki aşırı titizliği, ekip arkadaşlarını zor durumda bırakıyor.

Güzel oyuncunun, sette kullandığı sandalyesini bile evinden getirdiği ve makyajını kimseye emanet etmediği konuşuluyor. Hatta Namal'ın, kendi getirdiği sandalyesine kimsenin oturmasına izin vermemesi ve yüzüne bakılarak konuşulmasından rahatsız olduğu iddia ediliyor.

Durum böyle olunca, "Kızıl Goncalar" setinde gerginliğin tırmandığı ve bazı ekip çalışanlarının Namal'ın bu tavırlarından şikayetçi olduğu belirtiliyor. Özgü Namal'ın titizliğinin, sette verimliliği düşürdüğü ve zaman zaman aksamalara neden olduğu da gelen haberler arasında.

Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Can Kızıltuğ, "Sıfır Kilometre" Filminin Kadrosuna Dahil Oldu!

Türk televizyonunun genç yeteneklerinden Can Kızıltuğ, kariyerinde bir adım daha atarak yeni bir film projesine katıldı. İlk olarak "Çukur" dizisiyle tanınan ve ardından "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Kızıltuğ, şimdi de "Sıfır Kilometre" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Kızıl Goncalar dizisinde 2 kişi daha yeni sezon öncesi ayrıldığını duyurmuştu.

İkilinin dizideki rollerinin daha uzun soluklu olması bekleniyordu. Ancak Ayza'yı canlandıran Melisa Doğu ve Affan'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç yeni sezonda yer almayacak.

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