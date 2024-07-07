69 yaşında hala porselen gibi...Yeşilçam’ın mermer ciltli güzeli Gülşen Bubikoğlu güzellik sırrını açıkladı! Meğer Canan Karatay’ın...

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "Kötü hissettiren onca şeye rağmen; arada kendimize moral vermek lazım. Süs püs vs, iyi geliyor. Sevgiyle ve sağlıkla kalın" diyerek güzellik ve gençlik sırlarını ipuçlarıyla paylaştı.

CANAN KARATAY'IN TAVSİYELERİ Gülşen Bubikoğlu'nun genç kalma sırlarından biri de sağlıklı beslenme alışkanlıklarıdır. Ünlü oyuncu, Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyelerine uyarak sağlıklı ve doğal beslenmeyi hayatının bir parçası haline getirmiştir.