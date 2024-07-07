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69 yaşında hala porselen gibi...Yeşilçam'ın mermer ciltli güzeli Gülşen Bubikoğlu güzellik sırrını açıkladı! Meğer Canan Karatay'ın...

Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Gülşen Bubikoğlu, gençliğinde rol aldığı filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Özellikle Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı "Ah Nerede", "Gırgıriye", ve "Alev Alev" gibi filmleriyle hafızalarda yer edinen oyuncu, bugün 68 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fit haliyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hala hayranlarından büyük ilgi gören Bubikoğlu geçtiğimiz aylarda gençlik sırrını açıkladı.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 17:07 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 17:07
69 yaşında hala porselen gibi...Yeşilçam’ın mermer ciltli güzeli Gülşen Bubikoğlu güzellik sırrını açıkladı! Meğer Canan Karatay’ın...

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Gülşen Bubikoğlu'nun genç ve sağlıklı görünümünün arkasında, doğal cilt bakım rutinleri bulunuyor. Cildini sık sık doğal maskelerle yenileyen Bubikoğlu, bu sayede cildini canlı ve taze tutuyor. Bitkisel yağlar ve doğal ürünler kullanarak, kimyasal içeriklerden uzak durmayı tercih ediyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hala hayranlarından büyük ilgi gören Bubikoğlu geçtiğimiz aylarda gençlik sırrını açıkladı.

Bubikoğlu, uzun yıllar boyunca setlerden uzak bir hayat sürmüş ve zamanını ailesine ayırmayı tercih ediyor.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "Kötü hissettiren onca şeye rağmen; arada kendimize moral vermek lazım. Süs püs vs, iyi geliyor. Sevgiyle ve sağlıkla kalın" diyerek güzellik ve gençlik sırlarını ipuçlarıyla paylaştı.

CANAN KARATAY'IN TAVSİYELERİ

Gülşen Bubikoğlu'nun genç kalma sırlarından biri de sağlıklı beslenme alışkanlıklarıdır. Ünlü oyuncu, Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyelerine uyarak sağlıklı ve doğal beslenmeyi hayatının bir parçası haline getirmiştir.

Sosyal medya takipçileri, Bubikoğlu'nun genç ve sağlıklı kalmasını huzurlu bir hayat sürmesine ve sağlıklı beslenmesine bağlamaktadır.

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