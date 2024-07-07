50'lik oyuncu boşandıktan sonra bambaşka biri oldu! 61 kiloya düşüren Arzum Onan diyeti! "Her sabah 1 bardak..."

Dengeli Beslenme: Her gün en az üç öğün yemek yemenin önemini vurgulayan Onan, her öğünde çeşitli besinleri önerilen düzeylerde tüketmeye dikkat ediyor. Bu sayede vücut, ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini alıyor.

Sebze ve Meyve Tüketimi: Günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen gösteriyor. Bu alışkanlık, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamada büyük rol oynuyor.

İdeal Kilo: Her yaşta boyunuza uygun beden ağırlığınızı korumanın önemine değiniyor. Sağlıklı bir vücut ağırlığı, genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırıyor.

Spor ve Hareket: Sporun hayatlarının bir parçası olduğunu belirten Onan, ailesiyle birlikte düzenli olarak spor yapmaya özen gösteriyor. Fiziksel aktivite, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekliyor.

Olumlu Düşüncelerle Başlamak: Her yeni güne olumlu düşüncelerle başlamaya dikkat ediyor. Gülümseten ve mutlu eden ortamlarda bulunmanın, genel ruh halini iyileştirdiğine inanıyor.