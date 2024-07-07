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50'lik oyuncu boşandıktan sonra bambaşka biri oldu! 61 kiloya düşüren Arzum Onan diyeti! "Her sabah 1 bardak..."

Geçtiğimiz mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Ünlü çiftin her açıklaması ve sosyal medyadaki her paylaşımı büyük ilgi görüyor. Boşanmanın ardından çift hakkında sürekli yeni açıklamalar gelirken, Arzum Onan'ın fit görünümü de dikkatleri üzerine çekiyor. 50 yaşındaki Arzum Onan, sağlıklı yaşam tarzıyla 61 kiloya düşmeyi başardı. Onan, fit görünümünü korumak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için uyguladığı 10 adımı paylaşıyor...

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 17:20 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 17:21
50’lik oyuncu boşandıktan sonra bambaşka biri oldu! 61 kiloya düşüren Arzum Onan diyeti! Her sabah 1 bardak...

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Arzum Onan, yoğun iş temposuna rağmen su içerek arındığını ve her gün yeni bir hayata başlamış gibi hafif hissettiğini söylüyor. Sağlıklı yaşamını sürdürmek için izlediği 10 adımı bizlerle paylaşıyor. İşte Onan'ın sağlıklı yaşam sırları...

Her Güne Su ile Başlamak: Arzum Onan, her sabah güne bir bardak su içerek başladığını belirtiyor. Bu alışkanlık, vücudunu canlandırmanın ve güne enerjik başlamanın ilk adımı.

Günlük Su Tüketimi: Günde en az 2 litre su içmeye özen gösteriyor. Su, en sağlıklı, kalorisiz, şekersiz, kolesterolsüz, kafeinsiz ve katkı maddesiz tek içecek olduğu için vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı karşılamak adına çok önemli.

Dengeli Beslenme: Her gün en az üç öğün yemek yemenin önemini vurgulayan Onan, her öğünde çeşitli besinleri önerilen düzeylerde tüketmeye dikkat ediyor. Bu sayede vücut, ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini alıyor.

Sebze ve Meyve Tüketimi: Günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen gösteriyor. Bu alışkanlık, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamada büyük rol oynuyor.

İdeal Kilo: Her yaşta boyunuza uygun beden ağırlığınızı korumanın önemine değiniyor. Sağlıklı bir vücut ağırlığı, genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırıyor.

Spor ve Hareket: Sporun hayatlarının bir parçası olduğunu belirten Onan, ailesiyle birlikte düzenli olarak spor yapmaya özen gösteriyor. Fiziksel aktivite, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekliyor.

Olumlu Düşüncelerle Başlamak: Her yeni güne olumlu düşüncelerle başlamaya dikkat ediyor. Gülümseten ve mutlu eden ortamlarda bulunmanın, genel ruh halini iyileştirdiğine inanıyor.

Dinlenmeye Zaman Ayırmak: Yoğun iş temposunda dinlenmenin önemini unutmuyor ve kendine dinlenmek için zaman ayırıyor. Bu sayede vücut ve zihin yenileniyor.

Gereksiz İlaç Kullanımından Kaçınmak: Gerekli olmadıkça ilaç kullanmamaya özen gösteriyor. Doğal yöntemlerle sağlığını korumayı tercih ediyor.

Kafein ve Alkolden Uzak Durmak: Sağlıklı bir yaşam için aşırı kafein ve alkol tüketiminden uzak duruyor. Bu tür maddelerin aşırı tüketimi, sağlığı olumsuz etkileyebilir.

Arzum Onan'ın bu sağlıklı yaşam sırları, yoğun iş temposu içinde bile sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürmek isteyenler için ilham verici olabilir. Siz de bu adımları takip ederek, daha sağlıklı ve enerjik bir yaşama adım atabilirsiniz.

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