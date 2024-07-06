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Gönül Dağı'nda büyük deprem! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

Gönül Dağı dizisi 142. bölümüyle sezon finalini yaptı. Gedelli Köyü'nün sakin hayatını ekranlara taşıyan dizi, Zahide karakterinin gözyaşlarıyla dolu vedasıyla izleyicileri derinden etkiledi. Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Zahide, yurtdışında yeni bir yaşam kurma hayaliyle dolu olarak köyüne geri döndü. Ancak bu dönüş, beklenmedik bir ölümle sonuçlandı ve hem köy halkını hem de dizinin takipçilerini şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 13:23 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 13:23
Gönül Dağı’nda büyük deprem! 3 oyuncu daha diziden ayrıldı

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Sezonun son bölümünde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Elif hemşirenin erken doğum yapması oldu. Hastane koridorlarında yaşanan endişeli saatler bölümün en çarpıcı anlarından birine sahne oldu. Hem Elif hem de yeni doğan bebeğinin sağlık durumları, köyün tüm sakinlerini endişe içinde bıraktı.

ERKAN VE FİLİZ'İN MUTLU GÜNÜ GÖLGEDE KALDI

Sezon finalinin hüzünlü hikayelerine rağmen, Erkan ve Filiz çiftinin köydeki isteme merasimi sevinç kaynağı oldu. Ancak Zahide'nin ani ölüm haberi, bu mutlu anın gölgesinde kalmasına neden oldu, köy sakinlerinin sevinci yarım kaldı.

BU SEZON KİMLER GÖNÜL DAĞI'NA VEDA ETTİ?

Gönül Dağı bu sezon birçok sevilen karakterle vedalaştı. İşte diziye bu sezon veda eden isimler:

Sude Zülal Güler (Yeşim Somer, 104-120. bölüm)
Özcan Varaylı (Rüstem Öztürk, 112-120. bölüm)
Merve Yıldız (Yasemin, 81-90, 118-125. bölüm)

Ali Düşenkalkar (Muammer Kaya, 1-116. bölüm)
Beril Karademir (Sedef Durmaz, 1-103. bölüm)

Ali Toptaş (İsmet Durmaz, 1-103. bölüm)
Kadir Bertan (Garip Fersoy, 66-103. bölüm)

Özlem Mert Köseoğlu (Özlem Uysal, 74-103. bölüm)
Ecem Özkaya (Zahide Kaya/Arslan, 1-103. bölüm)

GÜLSÜM ÖĞRETMENDEN DERS NİTELİĞİNDE SÖZLER

Gönül Dağı'nın sezon finalinde Gülsüm öğretmen, eğitimin önemine dair etkili bir ders verdi. İlk sınıfı bitiren çocuklar ve aileleri, Gülsüm öğretmenin etkileyici sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

Gedelli Köyü'nde geçen bu sezonda yaşananlar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, yeni sezona dair merak uyandıran soruları da gündeme getirdi.

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