Bahar dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Hiç kimse bunu bilmiyordu

Bahar dizisi ilk sezonuyla izleyiciyle buluşmaya başladı. Başrolünde ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yer aldığı dizi tıp fakültesi mezunu bir kadının kendi geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden şekillendirme sürecini ele alıyor. Diziyle ilgili gerçek ortaya çıktı.
O DİZİDEN UYARLANMIŞ
Bahar Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden esinlenilerek yaratılmış bir konsept sunuyor.
Ancak sadece bir uyarlama olmanın ötesinde Türk izleyicisinin duygusal derinliklerine hitap eden, kendi özgün hikayesini ve karakter gelişimini barındıran bir yapıt olarak öne çıkıyor.