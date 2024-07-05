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Teşkilat'ın eski başrolü ayrılığın nedenini ilk kez açıkladı! Meğer o olaydan sonra...

Uzun süredir hayranlarını merak içinde bırakan Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinden neden ayrıldığını detaylarıyla açıkladı. Ünlü oyuncunun sessizliğini bozması dizi severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncu aylar sonra hayranlarıyla paylaştığı açıklamada ayrılık kararının altında yatan gerçekleri ilk kez dile getirdi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 10:06 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 10:06
Teşkilat’ın eski başrolü ayrılığın nedenini ilk kez açıkladı! Meğer o olaydan sonra...

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Teşkilat dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Serdar rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Çağlar Ertuğrul, ani ayrılık kararıyla gündeme damga vurmuştu. Uzun süren sessizliğin ardından ünlü oyuncu, nedenlerini ve yaşadığı süreci detaylı bir şekilde anlattı.

AYRILIĞIN İKİ ANA SEBEBİ

Çağlar Ertuğrul, diziden ayrılma kararını etkileyen başlıca iki nedeni paylaştı.

İlk neden yapım şirketiyle olan sözleşmesinin sona ermesi oldu. Ancak bu durum oyuncunun kararında tek belirleyici olmadı.

Ertuğrul'un ayrılığında belirleyici diğer bir faktör ise, dizi çekimleri sırasında yaşadığı ciddi sakatlıklar oldu.

Omuz, el ve ayakta meydana gelen sakatlıkların yanı sıra doktorunun kalıcı hasarlar konusunda yaptığı uyarılar, Ertuğrul'un kararında önemli bir rol oynadı.

Başarılı oyuncu aldığı doktor tavsiyelerine göre, eğer fizik tedaviye başlamazsa durumunun ameliyata kadar ilerleyebileceğini belirtti.

Bu sebeple aksiyon sahnelerine devam edemeyeceğini ve sağlığını öncelikli tutma kararı aldığını ifade etti.

Ayrılık sürecinde kendisine gösterilen destek ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden Çağlar Ertuğrul, hayranlarının desteğinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Sakatlıklarının beklenen şekilde iyileşmemesi nedeniyle aldığı bu zor kararı hayranlarına açık ve net bir şekilde aktardı.

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