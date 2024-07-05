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Sandık Kokusu'nda değişim fırtınası başladı! Ekipten biri gitti, yerine yeni başrol geliyor

Sandık Kokusu dizisi beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Dizinin hayranları ekipteki bu ayrılığı şaşkınlıkla karşıladı. Dizinin yeni sezonda hangi karakterlerle devam edeceği merak edilirken ufak ufak brifingler de gelmeye başladı. Özellikle hikayede yaşanan değişiklikler ve kadroya yeni gelecek başrol herkesi şaşırtacak. İşte izleyicileri yeni sezonda bekleyen gelişmeler!

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 12:17 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 12:18
Sandık Kokusu’nda değişim fırtınası başladı! Ekipten biri gitti, yerine yeni başrol geliyor

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Sandık Kokusu beklenmedik bir ayrılık haberiyle hayranlarını şaşırttı. Dizinin takipçileri Sandık Kokusu'nun geleceği ve yeni sezonda nelerle karşılaşacakları konusunda heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.

YENİ SEZON, YENİ HİKAYE

Sandık Kokusu dizisi, yeni sezona yenilenmiş kadrosuyla girecek.

Yeni sezonun ilk sahneleri Urfa'da çekilecek ve dizinin ana karakteri Hasan'ın (Uğur Yücel) hikayesi ile başlayacak.

Diziye yeni katılan önemli karakterlerden biri Bora olacak. Bora ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) hikayeleri bu sezonda ele alınacak.

Ayrıca Hasan'ın kız kardeşi karakteri de dizide yer alacak. Yeni karakterler için cast çalışmaları devam ediyor.

SANDIK KOKUSU İLK SEZONDA NE ANLATTI?

Başrollerinde üç çocuk annesi Karsu ve onun yaşadığı büyük travma sonrası yaşam mücadelesine tanık olduğumuz hikaye Adana'dan İstanbul'a uzanan bir yolculukla başlıyor.

Karsu hayatının en zor zamanlarından birini yaşadıktan sonra İstanbul'a gelir.

Burada yeniden hayata tutunma çabası içinde olan bir kadın olarak karşımıza çıkar.

Onun hikayesi sadece kendi içsel yolculuğunu değil, aynı zamanda annesi Filiz ve üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kızıyla olan ilişkisini de merkeze alır.

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