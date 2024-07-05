Sandık Kokusu’nda değişim fırtınası başladı! Ekipten biri gitti, yerine yeni başrol geliyor

Diziye yeni katılan önemli karakterlerden biri Bora olacak. Bora ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) hikayeleri bu sezonda ele alınacak.

Ayrıca Hasan'ın kız kardeşi karakteri de dizide yer alacak. Yeni karakterler için cast çalışmaları devam ediyor.

SANDIK KOKUSU İLK SEZONDA NE ANLATTI? Başrollerinde üç çocuk annesi Karsu ve onun yaşadığı büyük travma sonrası yaşam mücadelesine tanık olduğumuz hikaye Adana'dan İstanbul'a uzanan bir yolculukla başlıyor.

Karsu hayatının en zor zamanlarından birini yaşadıktan sonra İstanbul'a gelir.