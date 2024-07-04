Sakla Beni dizisi bitti diye üzülmeyin! Cemre Baysel’in partneri ortaya çıktı! Gören sevinçten uçacak

"Sakla Beni" dizisinde İncila karakterine hayat veren Cemre Baysel , uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Cemre Baysel'in hayranlarını heyecanlandıran haber ise Ay Yapım tarafından çekilecek yeni dizi "Hayat Hırsızı" ile ilgili.

Bu yeni dizide Cemre Baysel başrol olarak seyirci karşısına çıkacak. "Hayat Hırsızı" dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başlarken, Cemre Baysel'in partnerinin de yakışıklı oyuncu Burak Berkay Akgül olacağı iddia edildi. Bu haber, Cemre Baysel hayranlarını oldukça mutlu etti ve yeni dizi için büyük bir merak uyandırdı.