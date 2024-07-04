Kurtlar Vadisi ve EDHO severlere müjde üstüne müjde! İki karakter yıllar sonra buluşuyor

Kurtlar Vadisi'nin vazgeçilmez Memati Baş'ı Gürkan Uygun bu kez Ali Reşat Marnalı karakteri ile eski patronu Hasan Baba'ya rakip oluyor. İki deneyimli oyuncunun karşı karşıya gelmesi, dizi severler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

MARNALI DİZİSİNDE NELER BEKLENİYOR? Hasan Baba'nın mafya düzeni içindeki otoriter yapısı, yeni çatışmaları ve güç mücadelelerini tetikliyor. İzleyiciler, Hasan Baba'nın nasıl bir etki yaratacağını ve Marnalı dizisindeki entrikaları büyük bir merakla bekliyor.

Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun'un oyunculuk performansları, onları dizi severlerin gözünde vazgeçilmez kılmıştı. Bu yeni projede, iki ünlü ismin bir kez daha aynı ekranda buluşması, dizi dünyasında yeni bir heyecan dalgası yaratıyor.