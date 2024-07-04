SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kurtlar Vadisi ve EDHO severlere müjde üstüne müjde! İki karakter yıllar sonra buluşuyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ve Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerini canlandıran ünlü isimlerde yeni projelerde ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Uzun yıllar ekranlarda iz bırakan Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun şimdi de Marnalı dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncuların yeni rolleriyle nasıl bir izlenim bırakacakları merak konusu oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 12:28 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 12:28
Kurtlar Vadisi ve EDHO severlere müjde üstüne müjde! İki karakter yıllar sonra buluşuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi, unutulmaz karakterlerini yeni bir heyecanla yeniden hayranlarıyla buluşturuyor. Hayranlar bu usta oyuncularında yeni serüvenlerinde nasıl bir rol üstleneceklerini sabırsızlıkla bekliyor.

YENİ KARAKTER, YENİ HEYECAN

EDHO'da Şahin Ağa karakteriyle büyük beğeni toplayan Turgay Tanülkü artık Marnalı dizisinde Hasan Baba karakteri ile ekranlara dönüyor.

Eski bir mafya babası olarak tanıtılan Hasan Baba, otoriter yapısı ve çevresindeki entrikalarla dikkat çekiyor.

Kurtlar Vadisi'nin vazgeçilmez Memati Baş'ı Gürkan Uygun bu kez Ali Reşat Marnalı karakteri ile eski patronu Hasan Baba'ya rakip oluyor. İki deneyimli oyuncunun karşı karşıya gelmesi, dizi severler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

MARNALI DİZİSİNDE NELER BEKLENİYOR?

Hasan Baba'nın mafya düzeni içindeki otoriter yapısı, yeni çatışmaları ve güç mücadelelerini tetikliyor. İzleyiciler, Hasan Baba'nın nasıl bir etki yaratacağını ve Marnalı dizisindeki entrikaları büyük bir merakla bekliyor.

Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun'un oyunculuk performansları, onları dizi severlerin gözünde vazgeçilmez kılmıştı. Bu yeni projede, iki ünlü ismin bir kez daha aynı ekranda buluşması, dizi dünyasında yeni bir heyecan dalgası yaratıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım’a destek
Başkan Erdoğan’dan Astana’daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
UEFA’dan bir skandal daha! Türkiye yerine Avusturya yazdılar
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’deki provokasyona ilişkin açıklama: Hiçbir şekilde izin verilmeyecek
Son dakika: İsrailli bakan Yoav Gallant’tan esir takası mesajı! ’Her zamankinden daha yakın’ deyip duyurdu
Kayseri’de karanlık eller devrede | Sokaklara adam taşıyan provokatörün ifadesi ortaya çıktı örgütlenme biçimleri deşifre oldu: Bu kadar tesadüf olamaz
Sinan Ateş davasında 4’üncü gün | Saniye Ateş fenalaştı! Duruşmaya ara verildi
Eylem Tok’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında şov adımları...
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
Rishi Sunak’ın PR kazası: Bikinili OnlyFans kurucusu için bekletildi! Canlı yayında cinsel ima
Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
A Milli Takım’ın oyuncusu Kenan Yıldız’ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
MEMURUN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur enflasyon farkı 2024
SON DAKİKA