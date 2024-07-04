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Kızılcık Şerbeti Pembe'nin yerine geçecek; Başrole Yeşilçam'ın kötü karakteri geliyor! Görkem'in anneannesi...

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kaos dolu bir sezon finaline imza attı. Görkem’in şok edici düşüşüyle son bulan bölümün ardından, yeni sezon için heyecan dorukta. İddialara göre, Görkem’in iyileşme sürecinde diziye dahil olacak bir karakter, hikayenin akışını tamamen değiştirecek. İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilen son gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Kızılcık Şerbeti Pembe’nin yerine geçecek; Başrole Yeşilçam’ın kötü karakteri geliyor! Görkem’in anneannesi...

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Kızılcık Şerbeti, entrika dolu sezon finaliyle ekranlara ara verdi ama izleyicinin kafasındaki soru işaretleri eksik kalmadı. Görkem'in camdan düşüşüyle sarsılan Ünallar konağında dengeler altüst olurken, yeni sezonda diziye damga vuracak gelişmeler şimdiden merak konusu. İddialara göre, Görkem'in eli kolu bağlı hastane odasında yatarken, imdadına yetişecek isim herkesi şaşkına çevirecek: Anneanne!

Evet, yanlış duymadınız. Dedikodulara göre, Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda kadroya katılacak bomba isim, usta oyuncu Güler Ökten olacak.

Üstelik Ökten'in canlandıracağı karakter, Yeşilçam'ın efsanevi "kötü kadın" rollerinden esinlenerek yaratılacak.

Hatta bazı hayranlar, Ökten'in daha önce Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği, Fikret'i hayatından bezdiren kaynana rolüne benzer bir karakterle izleyici karşısına çıkabileceğini iddia ediyor.

Peki, anneannenin gelişiyle Kızılcık Şerbeti'nde hangi taşlar yerinden oynayacak? İşte en çok konuşulan senaryolar:

Görkem'in Kurtarıcısı, Pembe'nin Kabusu: Dizinin hayranları, anneannenin Görkem'in yaşadığı talihsiz olayda Fatih ve Pembe'yi suçlayacağını tahmin ediyor. Hatta bazıları, anneannenin torununun velayetini almak için harekete geçebileceğini düşünüyor.

Bu da, Pembe ile aralarında kıyasıya bir mücadele başlayacağı anlamına geliyor.

Ünallar Konağı'nda Yeni Bir Düzen: Anneannenin gelişi, sadece Pembe ile olan ilişkiyi değil, Ünallar konağının tüm dinamiklerini altüst edebilir. Torununa düşkün ve bir o kadar da dominant bir karakter olan anneanne, konağın yeni hakimi olmak için elinden geleni ardına koymayabilir.

Aşk mı, İntikam mı?: Görkem'in iyileşme sürecinde Fatih ile yakınlaşması, anneannenin tepkisini çekebilir.

Anneanne, Fatih'i affetmek yerine, torununu kullanarak Ünallar ailesinden intikam alma yoluna gidebilir.

Kısacası, Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da entrika, sır ve gerilim dolu anlara gebe. Anneannenin gelişiyle birlikte hikayenin hangi yöne evrilireceği yeni sezonla birlikte netleşmiş olacak.

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