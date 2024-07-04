Kızılcık Şerbeti Pembe’nin yerine geçecek; Başrole Yeşilçam’ın kötü karakteri geliyor! Görkem’in anneannesi...

Hatta bazı hayranlar, Ökten'in daha önce Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği, Fikret'i hayatından bezdiren kaynana rolüne benzer bir karakterle izleyici karşısına çıkabileceğini iddia ediyor.
Peki, anneannenin gelişiyle Kızılcık Şerbeti'nde hangi taşlar yerinden oynayacak? İşte en çok konuşulan senaryolar:
Görkem'in Kurtarıcısı, Pembe'nin Kabusu: Dizinin hayranları, anneannenin Görkem'in yaşadığı talihsiz olayda Fatih ve Pembe'yi suçlayacağını tahmin ediyor. Hatta bazıları, anneannenin torununun velayetini almak için harekete geçebileceğini düşünüyor.
Bu da, Pembe ile aralarında kıyasıya bir mücadele başlayacağı anlamına geliyor.
Ünallar Konağı'nda Yeni Bir Düzen: Anneannenin gelişi, sadece Pembe ile olan ilişkiyi değil, Ünallar konağının tüm dinamiklerini altüst edebilir. Torununa düşkün ve bir o kadar da dominant bir karakter olan anneanne, konağın yeni hakimi olmak için elinden geleni ardına koymayabilir.