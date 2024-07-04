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Gönül Dağı'ndaki tarihi hata ortaya çıktı! Yönetmenin bile gözünden kaçmış

Gönül Dağı dizisinin ilk sezonunun dokuzuncu bölümünde izleyicilerin dört yıl sonra farkına vardığı şaşırtıcı bir çekim hatası ortaya çıktı. Sevilen dizinin bu bölümünde yarışma sahnesi sırasında jüri üyelerine odaklanılan kamera açısının değişmesiyle birlikte arka planda net bir şekilde bir set çalışanının ekrana girmesi izleyici kitlesini hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 09:27 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 09:27
Gönül Dağı’ndaki tarihi hata ortaya çıktı! Yönetmenin bile gözünden kaçmış

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Gönül Dağı yıllar sonra ortaya çıkan bir çekim hatasıyla gündeme geldi. Dizinin ilk sezonunun dokuzuncu bölümünde yaşanan olay, dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

BEKLENMEDİK MİSAFİR KAMERALARA YAKALANDI

Dizinin dokuzuncu bölümünde gerçekleşen yarışma sahnesi, nefesleri keserken bir yandan da beklenmedik bir misafiri ekranlara taşıdı.

Jüri üyelerine odaklanan kamera açısının değiştiği anlarda, arka planda bir set çalışanının net bir şekilde göründüğü fark edildi.

Dizinin sosyal medyada gündem olmasına neden olan bu çekim hatası, teknik aksaklıkların yapımlarda ne kadar dikkatli olunsa da bazen kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dizinin sadık izleyici kitlesi, bu tür küçük aksaklıkları hızla fark ediyor ve eğlenceli anekdotlar olarak sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Her ne kadar yapımlar titizlikle hazırlanmış olsa da, bu tür teknik hataların kaçınılmaz olduğu bir gerçek.

Gönül Dağı'nın izleyici kitlesi dizinin her detayını büyük bir dikkatle takip ediyor.

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