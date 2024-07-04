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2 yılda 88 kiloyu bu sayede verdi! 2 çocuk annesi tek bir olay sonrası dönüşüm yaşadı! "Bu 2 yöntemi denedim..."

İki çocuk annesi Danielle Hutchinson, 88 kilo vererek hayatını değiştirdi. Connecticut, Norwich'te yaşayan 32 yaşındaki Danielle, hayatı boyunca kilolu olduğunu ve bu durumun birçok zorluğa yol açtığını söyledi. Ancak, Aralık 2022'de yaşanan bir ailevi acil durum, onun için bir dönüm noktası oldu.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 18:35 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 18:35
2 yılda 88 kiloyu bu sayede verdi! 2 çocuk annesi tek bir olay sonrası dönüşüm yaşadı! Bu 2 yöntemi denedim...

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İki çocuk annesi Danielle Hutchinson, yaşam tarzında yaptığı basit değişikliklerle 88 kilo vermeyi başardı. Connecticut, Norwich'te yaşayan 32 yaşındaki Danielle, obezite nedeniyle yaşamında birçok zorlukla karşılaştı. Ancak, Aralık 2022'de kızı Nevaeh'in geçirdiği astım krizi sonrası, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye karar verdi. Kilo verme yolculuğunda yaptığı ufak değişikliklerle büyük başarı elde eden Danielle, şu anda 58 kilo ve 36 beden kıyafet giyiyor.

KIZINI DOKTORA GÖTÜREMEDİ

Danielle'in dört yaşındaki kızı Nevaeh, bir astım krizi geçirdi ve hava ambulansıyla hastaneye götürülmesi gerekti. Ancak Danielle, kilosu nedeniyle helikoptere binemedi ve bu olay, onu kilo vermeye ve yaşam tarzını değiştirmeye teşvik etti.

Connecticut'ta yaşayan Danielle Hutchinson, hayatında yaptığı basit değişikliklerle 88 kilo vererek sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi başardı. İki çocuk annesi olan Danielle, Aralık 2022'de kızı Nevaeh'in geçirdiği astım krizi sonrasında, yaşamını köklü bir şekilde değiştirmeye karar verdi.

Beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ve aktif bir yaşam sürerek büyük başarı elde eden Danielle, şu anda 58 kilo ağırlığında ve 36 beden kıyafet giyiyor.

2 YILDA 88 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ 🍽️

Sabah 🌞:

  • 1 bardak ılık su + limon 🍋
  • 2 haşlanmış yumurta 🍳
  • 1 dilim tam buğday ekmeği 🍞
  • 1 küçük avokado 🥑 veya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Taze sebzelerle salata 🥗
  • Şekersiz yeşil çay veya bitki çayı 🍵

Ara Öğün 🕙:

  • 1 mevsim meyvesi 🍎
  • 1 avuç çiğ badem veya ceviz 🌰

Öğle ☀️:

  • 1 porsiyon ızgara tavuk veya balık 🍗🐟
  • Yeşillikli salata 🥗
  • 1 küçük kase yoğurt 🍶
  • 1 dilim tam buğday ekmeği veya 1 porsiyon bulgur pilavı 🍚

Ara Öğün 🕒:

  • 1 havuç veya salatalık 🥕🥒
  • 1 dilim az yağlı beyaz peynir 🧀

Akşam 🌙:

  • 1 porsiyon ızgara sebzeler 🌽🍆
  • 1 porsiyon yağsız et 🥩
  • 1 kase sebze çorbası 🍲
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