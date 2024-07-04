2 yılda 88 kiloyu bu sayede verdi! 2 çocuk annesi tek bir olay sonrası dönüşüm yaşadı! "Bu 2 yöntemi denedim..."

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İki çocuk annesi Danielle Hutchinson, yaşam tarzında yaptığı basit değişikliklerle 88 kilo vermeyi başardı. Connecticut, Norwich'te yaşayan 32 yaşındaki Danielle, obezite nedeniyle yaşamında birçok zorlukla karşılaştı. Ancak, Aralık 2022'de kızı Nevaeh'in geçirdiği astım krizi sonrası, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye karar verdi. Kilo verme yolculuğunda yaptığı ufak değişikliklerle büyük başarı elde eden Danielle, şu anda 58 kilo ve 36 beden kıyafet giyiyor.

KIZINI DOKTORA GÖTÜREMEDİ Danielle'in dört yaşındaki kızı Nevaeh, bir astım krizi geçirdi ve hava ambulansıyla hastaneye götürülmesi gerekti. Ancak Danielle, kilosu nedeniyle helikoptere binemedi ve bu olay, onu kilo vermeye ve yaşam tarzını değiştirmeye teşvik etti.