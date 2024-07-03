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Rus kızı Vera'yı oynayacak! Neslihan Atagül'ün dizisi için tarih verildi! Aras Bulut İynemli, Barış Arduç...

Ay Yapım’ın 2025 Ocak sezonu için hazırladığı “İşgal Günlerinde Aşk” dizisi büyük merak uyandırıyor. Neslihan Atagül’ün başrolünde yer aldığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı ve izleyiciler heyecanla dizinin başlamasını bekliyor. Dizide, Atagül, Rus dansçı Vera karakterini canlandıracak.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 21:42 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 21:43
Rus kızı Vera’yı oynayacak! Neslihan Atagül’ün dizisi için tarih verildi! Aras Bulut İynemli, Barış Arduç...

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Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi "İşgal Günlerinde Aşk"ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İşte detaylar...

Ay Yapım, 1919'ların Millî Mücadele günlerini anlatan yeni dönem dizisi "İşgal Günlerinde Aşk" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Dizinin olayları, Binbaşı Ekrem'in etkileyici hikâyesi etrafında şekillenecek. Başrolü, yetenekli oyuncu Neslihan Atagül üstlenirken, Rus genç dansçı Vera karakterine hayat verecek.

Dizinin senaryosu, güçlü kalemiyle tanınan Yılmaz Şahin tarafından yazılıyor.

Yönetmen koltuğunda ise "Kadın", "Camdaki Kız" ve "Sakla Beni" gibi sevilen dizilerin yönetmenliğini yapmış olan Nadim Güç oturacak.

Nadim Güç, şu sıralar Kastamonu Cide'de, Nur Sürer'in başrolünde yer aldığı "Mukadderat" filminin çekimlerini de yönetiyor.

Ay Yapım'ın daha önceki projeleri arasında yer alan "Deha", "Hayat Hırsızı" ve "Aşk" dizilerinin ardından, "İşgal Günlerinde Aşk" da büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yeni dizi, izleyicilere tarihin önemli bir dönemini duygusal ve dramatik bir şekilde aktaracak.

Neslihan Atagül'ün partnerini oynayacak isim ise henüz belli değil. Ancak sosyal medyada yer alan yorumlarda birçok kişi Aras Bulut İynemli'yi veya Barış Arduç'u görmek istedğini belirtiyor.

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