8 ayda 20 kilo verdiren Bergüzar Korel diyeti! 41'lik oyuncu eşi Halit Ergenç ile bir deri bir kemik kaldı! " Her sabah alkali su..."

Düzenli Egzersiz: Korel'in yaz aylarında neredeyse her gün 2 saat yürüyüş yaptığı ve 1 saat yüzdüğü belirtiliyor. Bu yoğun egzersiz programı, hem kalori yakmasını hem de vücudunu sıkılaştırmasını sağlamış.

Sağlıklı Beslenme: Korel'in bir diyetisyen kontrolünde beslendiği ve sağlıksız yiyeceklerden uzak durduğu söyleniyor. Muhtemelen protein ağırlıklı, lifli gıdalar ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme planı uygulamış.

Alkali Su: Korel, daha önce verdiği bir röportajda her sabah güne alkali su içerek başladığını ve formunu korumak için bu alışkanlığına özen gösterdiğini söylemişti.

Bergüzar Korel'in Dönüşümü: Sağlıklı Yaşamın Zaferi Bergüzar Korel'in değişimi, sadece estetik bir kaygıdan öte, sağlığına verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Yoğun iş temposu ve üç çocuk annesi olmanın getirdiği zorluklara rağmen kendine zaman ayırıp sağlığına yatırım yapan Korel, pek çok kişiye ilham kaynağı oluyor.

Ancak unutulmamalıdır ki, her bireyin metabolizması ve vücut yapısı farklıdır. Dolayısıyla Bergüzar Korel'in uyguladığı program herkes için aynı sonuçları vermeyebilir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve forma girmek isteyenlerin mutlaka bir uzmana danışması ve kendilerine uygun bir program oluşturması gerekiyor.