Kızılcık Şerbeti’nde kızılca kıyamet kopacak; 8 kişi diziden ayrıldı! Görkem, Giray, Doğa...

Yeni Sezonda Kadro Hareketli Kızılcık Şerbeti, yeni sezona taze kanlar ekleyerek heyecanı artırmayı hedefliyor. Bu isimler arasında en dikkat çekici olanı, Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Batuhan Yüzgüleç. Yüzgüleç, dizide "Firaz" karakterine hayat verecek ve Nursema karakteriyle etkileşimi merakla bekleniyor.

Diğer yandan, Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, sezon finaliyle birlikte diziye veda etti. Bu ayrılıklar, hikaye akışında önemli değişikliklere neden olacak gibi görünüyor.

Daha önce Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterlerin de diziye veda etmesi, yeni sezonda dengelerin nasıl değişeceği konusunda merak uyandırıyor.

Toplamda 8 kişi bu sezon ayrılmış oldu. İzleyicileri Neler Bekliyor? Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, beş yeni oyuncunun katılımıyla daha da renkli bir hale gelecek. Giray'ın hayatındaki gizemli kadının yanı sıra, diğer yeni karakterlerin de hikayeye nasıl etki edeceği merak konusu.