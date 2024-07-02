14 kilo verme garantili Zahide Yetiş diyeti! 44'lük sunucu boşandıktan sonra bambaşka biri oldu! "Domates suyu kürü ile..."

Zahide Yetiş'in Kilo Verme Yolculuğunda Etkili Adımlar
Domates suyu kürüne ek olarak Zahide Yetiş, kilo verme sürecinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da benimsediğini gösteriyor. İşte Yetiş'in uyguladığı ve etkili sonuçlar aldığı diğer adımlar:
Güne Limon Suyu ile Başlangıç: Yetiş, güne metabolizmayı hızlandıran ve toksinleri atmaya yardımcı olan bir bardak limonlu su içerek başladığını belirtiyor.
Saraçoğlu'nun Ünlü Kürü: Yetiş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sıklıkla önerdiği lahana-limon-maydanoz kürünü de uygulayarak kilo verme sürecini desteklediğini ifade ediyor.
Üç Beyazdan Uzak Durmak: Şeker, un ve tuz gibi işlenmiş ve sağlıksız gıdalardan uzak durmak, Yetiş'in kilo verme yolculuğunun temel taşlarından biri.
Zahide Yetiş'in İlham Veren Diyet Listesi
Peki, Zahide Yetiş'in kilo verme sürecinde nasıl bir beslenme programı uyguladığını hiç merak ettiniz mi? İşte size Yetiş'in sağlıklı ve dengeli beslenme prensiplerini yansıtan örnek bir diyet listesi:
Kahvaltı:
1 bardak taze sıkılmış domates suyu (kür için)
1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi
Bir avuç çilek veya mevsim meyveleri
Ara Öğün:
Bir elma veya armut
1 avuç badem veya ceviz
Öğle:
Sebzelerle zenginleştirilmiş domates çorbası
Tavuk göğsü salatası (tavuk göğsü, marullar, domates, salatalık, biber, zeytinyağı ile)
1 dilim kepek ekmeği
Ara Öğün:
1 bardak taze sıkılmış domates suyu (kür için)
Yarım muz veya bir porsiyon meyve
Akşam Yemeği:
Izgara balık (somon, levrek, alabalık gibi)
Kinoa pilavı veya bulgur pilavı
Izgara sebzeler
Önemli Not: Unutmayın ki her bireyin metabolizması ve sağlık durumu farklıdır. Bu nedenle, herhangi bir diyet veya kür programına başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.