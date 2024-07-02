14 kilo verme garantili Zahide Yetiş diyeti! 44'lük sunucu boşandıktan sonra bambaşka biri oldu! "Domates suyu kürü ile..."

Domates suyu kürüne ek olarak Zahide Yetiş , kilo verme sürecinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da benimsediğini gösteriyor. İşte Yetiş'in uyguladığı ve etkili sonuçlar aldığı diğer adımlar:

Güne Limon Suyu ile Başlangıç: Yetiş, güne metabolizmayı hızlandıran ve toksinleri atmaya yardımcı olan bir bardak limonlu su içerek başladığını belirtiyor.

Saraçoğlu'nun Ünlü Kürü: Yetiş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sıklıkla önerdiği lahana-limon-maydanoz kürünü de uygulayarak kilo verme sürecini desteklediğini ifade ediyor.

Üç Beyazdan Uzak Durmak: Şeker, un ve tuz gibi işlenmiş ve sağlıksız gıdalardan uzak durmak, Yetiş'in kilo verme yolculuğunun temel taşlarından biri.

Zahide Yetiş'in İlham Veren Diyet Listesi

Peki, Zahide Yetiş'in kilo verme sürecinde nasıl bir beslenme programı uyguladığını hiç merak ettiniz mi? İşte size Yetiş'in sağlıklı ve dengeli beslenme prensiplerini yansıtan örnek bir diyet listesi: