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Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Demet Şener'in akrabası çıktı! Eşi Murat Kolçak Köstendil ise meğer o oyuncunun....

Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor. "Çiçek Taksi," "Ekmek Teknesi," "Pulsar," "Medcezir," "Muhteşem Yüzyıl" ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi dizilerde rol alan Taşçıoğlu, şimdilerde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Abdullah Bey'in eşi Pembe karakterini canlandırıyor. Yetenekli oyuncunun akrabası ise tanıdık bir isim çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 19:58 Güncelleme 30 Haziran 2024, 19:58
Kızılcık Şerbeti’nin başrolü Demet Şener’in akrabası çıktı! Eşi Murat Kolçak Köstendil ise meğer o oyuncunun....

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Başarılı oyuncunun akrabası ise herkesi şaşırttı. Taşçıoğlu'nun akrabası, ünlü model ve oyuncu olarak tanınan ünlü bir isim çıktı.

Türk model ve oyuncu Demet Şener, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum'da, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile bir araya geldi. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Taşçıoğlu ile akraba olduklarını açıklayarak takipçilerini şaşırttı.

Demet Şener'in paylaşımı...Demet Şener'in paylaşımı...

BODRUM'DA SÜRPRİZ BULUŞMA

Demet Şener, Bodrum'da yaptığı tatil sırasında yakın arkadaşı ve aynı zamanda akrabası olan Sibel Taşçıoğlu ile buluştu. İkilinin bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Şener, hayranlarına sürpriz bir bilgi verdi. Şener, paylaşımında, "Canım Sibel Taşçıoğlu benim Pinkom… Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?" ifadelerini kullanarak, Taşçıoğlu ile aralarındaki akrabalık bağını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Demet Şener'in bu açıklaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şener'in takipçileri, ikilinin akraba olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıklarını ve sevinçlerini dile getirdiler. Şener ve Taşçıoğlu'nun birbirlerine olan benzerlikleri ve sıcak ilişkileri, takipçilerin dikkatini çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

EŞİ DE ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN KUZENİ ÇIKTI

47 yaşındaki oyuncunun gerçek hayatta kiminle evli olduğunu duyanlar ise şaşırıyor. Taşçıoğlu, 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile evlendi. Murat Kolçak Köstendil, ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni ve aynı zamanda hayvan hakları savunucusu ve medikal kozmetik uzmanı olarak tanınıyor.

Çift, 7 yıldır birlikte mutlu bir evlilik sürdürmekte ve sosyal medyada paylaştıkları sıcak pozlarıyla beğeni topluyor.

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