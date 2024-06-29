Meğer Kurtlar Vadisi’nin son bölümlerinde de oynamış! Çukur’un en sevilen ismiydi

Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun ile karşılıklı sahnede yer alan Köstendil oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında da dikkat çekici performanslar sergilemiş. Yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkan bu sahne izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

BİR DÖNEM FUTBOL OYNAMIŞ... Bursa'da doğan ve başlangıçta futbol kariyerine odaklanan Köstendil, Bursaspor'da futbol oynamış.

Ancak tiyatroya olan tutkusu onu bu kariyerden vazgeçmeye ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne yönlendirmiştir.

Köstendil, Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başladığı tiyatro çalışmalarında, "AuT" ve "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" gibi oyunlarda farklı karakterler canlandırdı.

2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde yer aldığı "galerici" rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Sinemaya ise 2008 yılında "Güz Sancısı" filmi ile "nümayişçi" rolüyle geçiş yaptı.