8 ayrılık sonrası veda ediyor! Gönül Dağı’ndan can sıkacak karar

Gönül Dağı 142. bölümüyle sezon finalini gerçekleştirdi. Gedelli Köyü'nde geçen hikayelerle dikkat çeken dizi, Zahide karakterinin hüzünlü veda sahnesiyle unutulmaz anlar yaşattı. Yurtdışında yeni bir hayat kurma hayalleriyle dolu olan Zahide'nin, Ecem Özkaya tarafından canlandırılan karakteri köye dönüşüyle izleyicileri şaşırttı. Ancak bu dönüş beklenmedik bir ölümle sonuçlandı ve hem köy halkını hem de dizi severleri derinden sarstı.