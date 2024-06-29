8 ayrılık sonrası veda ediyor! Gönül Dağı’ndan can sıkacak karar

Gönül Dağı 142. bölümüyle sezon finalini gerçekleştirdi. Gedelli Köyü'nde geçen hikayelerle dikkat çeken dizi, Zahide karakterinin hüzünlü veda sahnesiyle unutulmaz anlar yaşattı. Yurtdışında yeni bir hayat kurma hayalleriyle dolu olan Zahide'nin, Ecem Özkaya tarafından canlandırılan karakteri köye dönüşüyle izleyicileri şaşırttı. Ancak bu dönüş beklenmedik bir ölümle sonuçlandı ve hem köy halkını hem de dizi severleri derinden sarstı.
ERKAN VE FİLİZ'İN MUTLU GÜNÜ
Sezon finalinde yaşanan hüzünlerin yanı sıra Erkan ve Filiz çiftinin isteme merasimi köyde sevinç kaynağı oldu. Ancak Zahide'nin ani ölüm haberi, bu mutlu anın gölgesinde kalmasına neden oldu.
GÖNÜL DAĞI'NDAN BU SEZON KİMLER AYRILDI?
Bu sezon Gönül Dağı'na veda eden isimler arasında şu oyuncular yer alıyor:
1-Sude Zülal Güler (Yeşim Somer, 104-120. bölüm)
2- Özcan Varaylı (Rüstem Öztürk, 112-120. bölüm)
3- Merve Yıldız (Yasemin, 81-90, 118-125. bölüm)