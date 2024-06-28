Yalı Çapkını’nda kombo vedalar! Gemiyi terk eden edene! O gitti bu gitti derken şimdi de...

VEDA ZAMANI
Diziye renk katan karakterlerden Şehmus'u canlandıran Turgut Tunçalp, bu sezon finalinde ekiple vedalaşacak.
Tunçalp'in, yine OGM Pictures bünyesinde hazırlanan başka bir projede rol almak üzere görüşmeler yaptığı bilgisi alındı. Bu ayrılık dizinin hikayesinde de yeni kapılar açacak gibi görünüyor.
Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu olurken dizi fanları eylül ayını sabırsızlıkla bekliyor.
SEZON FİNALİNDE ŞOK OLAY!
Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşırtırken, bu gelişme ikili arasında bir yardımlaşmaya öncülük eder.
Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır.