Su Burcu Yazgı Coşkun'un güzellik sırrı ortaya çıktı! Işıl Işıl cildini buna borçlu! "Dişlerim önceden çok düzensizdi..."

"Neredeyse her gün cildime, set ışıklarına uyum sağlamak için yoğun fondötenler ve kapatıcılar uygulanıyor. Bu yüzden kozmetik cilt ürünü almayı tercih etmiyorum. Cildime en azından boş günlerimde nefes alması için zaman bırakıyorum. Kirpiklerim için bir ürün alacaksam bile kaskatı yapan yoğun maskaralar değil, bakım yapan, besleyen yağlar tercih ediyorum. Dudaklarım için de aynı şekilde. "

"Onları anlıyorum. Fakat benim tercihim değil, olacağını da zannetmiyorum. Yalan yok, herkes gibi benim de kafama taktığım fiziksel özelliklerim oldu. Mesela dişlerim gibi. Ama oyuncu olmasaydım yaptırmazdım belki de. Dişlerim daha özenli ve düzgün dursun, her role uysun diye yaptırdım diyebilirim. Ne mutlu ki kendimde her parçama sıkı sıkı sarılıyorum ve her şeyimi seviyorum, fakat tabii ki bu konuda zorlanıp estetik yaptıranlara kızamam. Sadece yapanlar için bunun durdurulamaz bir hastalığa dönüşmemesini umduğumu söyleyebilirim. "